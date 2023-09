Kandidat zbog Masterchefa pronašao kuma: 'Kum je fiksni, a žene se mijenjaju'

Zbog jedne od najgledanijih zabavnih emisija, natjecatelj MasterChefa Miroslav Kordić nije našao samo djevojku, nego i kuma za vjenčanje. Na Damirovo pitanje Miroslavu, što će mu ljubav reći kad joj kaže da je našao kuma u MasterChefu, on odgovara: „Nadam se da će dati zeleno svjetlo. To će biti jedan od preduvjeta. Kum je fiksni, a žene se mijenjaju“, našalio se Miroslav.

Kum kojeg je pronašao je natjecatelj Mirko Barišić koji je prilikom dolaska u kuhinju nasmijao žiri, budući da je odabrao pomalo neobičnu odjevnu kombinaciju za kuhanje. „Neki su došli na modnu reviju“, komentirao je Stjepan čim ga je vidio u košulji u kojoj se Mirko pohvalio svojim dekolteom, a na nogama je imao mokasinke. Dok su kuhali Mirko i Miroslav toliko su razgovarali da su ometali Dinu. „Malo su me dekoncentrirali. Samo sam čekala kad će ušutjeti“, rekla je te dodala da ju je jako ometalo njihovo pričanje, a ubrzo je otkrila da je bila toliko dekoncentrirana da je umjesto soli stavila šećer. Zbog slatkoće zaključila je da okus više vuče na azijski, a spasila ga je pomoću, kako kaže: „dobre, stare zaprške“. No ipak žiriju se nije svidjelo što je napravila previše jednostavno jelo – palentu i meso u umaku. Kad je saznao da je Dinu ometalo brbljanje s Miroslavom, Mirko je kazao: „Ispričavam se ako sam joj stao na žulj“. No i uz puno priče za vrijeme izazova, Miroslav i Mirko uspjeli su osvojiti pregaču koju im je dodijelio Stjepan.

VEZANI ČLANCI

Tijekom kuhanja, skupina koja je za glavnu namirnicu dobila ribu, od Stjepana je dobila i vrijedan savjet: skuša traži minimalnu termičku obradu. „Mora ostati sočna i podatna, mekana, kakva je zapravo“, kazao im je Stjepan.

„Toliko mi lupa srce da ga sam čujem i mislim da ga i žiri čuje“, kazao je Dominik dok je iščekivao što će žiri reći na njegovo jelo, a potom su mu sva tri člana žirija ponudila da bude u njihovim timovima. Nakon kratkog promišljanja, Dominik je izabrao Stjepana.

U pojedinim su se ribama na tanjurima našle kosti, zbog čega su kandidati automatski izgubili šansu za prolazak u daljnje natjecanje. „Želim poručiti drugim kandidatima kada dolaze u MasterChef da nauče dobro filetirati ribu“, rekao je Nino Čulina. No, povratnik Petar Tucman, dobio je tri pregače. „To mi je dobar pokazatelj da ako je to za mene trebam se dalje truditi oko toga“, istaknuo je, a na kraju je za mentora odabrao Damira.

Foto: Nova TV

Druga skupina za drugu je glavnu namirnicu dobila juneći but. „Osjećam paniku jer ne znam što s tim junećim butom“, kazao je Manuel Crnobrnja koji se na kraju ipak dobro snašao s glavnom namirnicom te dobio Melkiorovu pregaču. „Tolike su emocije bile u meni. U jednom trenutku sam tužan, u drugom cvjetam“, bila je njegova reakcija na pregaču.

Još je samo nekoliko mjesta ostalo među top 24 kandidata, a tko će ih zauzeti doznat ćemo u sljedećoj epizodi.

VIDEO Policija uhitila pobjednika Supertalenta zbog pljački: Ukrao predmete vrijedne 140 tisuća eura