Irena iz 'Života na vagi' iskreno: Ako ne ostanem ovdje, neću još dugo biti živa

Irena Pušec (48) kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi' i na prvom vaganju je imala 169,9 kilograma. U show se prijavila zbog bolova u koljenima i nogama koji su postali nepodnošljivi i onemogućili su joj da normalno živi. - Prijavila sam se zbog svoje težine i bolesti, mene jako noge bole - rekla je Irena u razgovoru za RTL i opisala kako joj je protekao prvi tjedan u RTL-ovom showu.

- Nije mi brzo prošao ovaj prvi tjedan dana iza nas, jako sporo mi ide vrijeme, ali je ok. Kandidati su super i svi smo se našli i svi smo jedni drugima podrška, ali teško je još što se tiče ostanka tu u kući. Najteži dio su mi treninzi koje ne mogu obaviti kako se spada. Zbog bolova u koljenima i nogama ne mogu ih obaviti kako treba, ali se trudim da ih napravim. - ispričala je Irena. Osvrnula se i na prehranu koja se dosta razlikuje od one koju je jela kod kuće.

- U prehrani ovdje nema kruha, kolača i tjestenina i više se bazira na povrću i zdravim namirnicama, a ja doma nisam tako kuhala i prije ništa nisam jela bez kruha, pokušala sam i nije išlo bez kruha, a sada sam se ovdje navikla biti bez kruha. Nikada nisam birala hranu, što god je bilo to sam jela. - iskreno je priznala Irena za RTL. Ona se nalazi u pravom timu kod trenerice Mirne i jako je sretna što je u njezinom timu.

- U plavom sam timu od trenerice Mirne, ona je predobra, motivira nas i uvijek je uz nas kad nam je teško i to mi puno znači jer ima puno razumijevanja kada vidi da neke stvari ne mogu napraviti i daje mi lakše vježbe. Uvijek me gura naprijed. Imala sam krize, mislim da će to proći nismo se navikli... - kaže Irena. Otkrila je i što joj najviše nedostaje u kući. - Najviše mi nedostaje obitelj - kroz suze je rekla i dodala kako su joj oni najveća podrška.

- Znam da sam ovdje radi sebe i radi njih. Vratit ću se kući zdravija. Ako ne ostanem ovdje, neću dugo biti živa, toga sam svjesna i moram to izdržati. Tu sam radi svog zdravlja. Ne vidim napredak jer bolovi koliko su jaki ne daju mi da vidim napredak, napredak ću vidjeti kad budem mogla dva kruga napraviti oko kuće bez ikakvog pomaganja i boli. Cilj mi je biti tu što duže, kad dođem kući više se neću vratiti starim navikama to sam si obećala - rekla je Irena.

VIDEO Trifunović ponovno izvrijeđao splitske policajce: Zabranjen mu je ulazak u EU i još tri zemlje