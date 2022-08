Junak Dinamove pobjede talentiran je i za glazbu, snimio je duet s atraktivnom sudionicom 'Gospodina Savršenog'

Dinamov napadač Josip Drmić (30) jedan je od junaka sinoćnje pobjede 4:1 nad norveškim Bodeom, kojom su plavi ušli u Ligu prvaka. Švicarac hrvatskog podrijetla zabio je zgoditak za 3:1, te tako još jednom pokazao svoje golgeterske sposobnosti. No, Drmić osim talenta za nogomet ima i talent za glazbu,a to je pokazao početkom ove godine, kada je snimio duet "Zašto mi to radiš", na kojem mu se pridružila zadarska pjevačica narodne glazbe Olivera Matijević (32), koju su hrvatski gledatelji najbolje upoznali ovog proljeća nakon sudjelovanja u showu RTL-a "Gospodin Savršeni".

Drmić je, također, bio i jedan od trojice koautora pjesme.

“Mamiš me danju, mamiš me noću, igraš mi se s glavom samo tvoje tijelo hoću. Zaljuljaj kukovima, pokaži sve što imaš, nek noćas sve zaigra, nek ljubav dominira", pjeva u pjesmi Dinamov napadač. Spot je dosad na YouTubeu pogledan 241 tisuću puta.

- Kao što mnogi znaju, ja sam netko tko je otvoren za sve. Pogotovo kad je glazba u pitanju, tad nema granica. Ovaj put sam u sasvim drugačijoj ulozi, ali sretan što sam dio ovog projekta! Htio sam nešto drugačije i ova pjesma je autobiografska, a samim time je i drugačija i posebna. Olivera i ja smo našu ideju pretvorili u stvarnost i napravili ovu pjesmu. Bilo je tu mnogo muke, ali na kraju mislim da smo dočarali poruku ove pjesme - objasnio je Drmić koji je početkom listopada objavio i singl "Feel Bad (Club Edit)".

Olivera Matijević, inače, karijeru je započela 2018. godine nastupom u “Zvezdama Granda”, no ispala je već u prvom krugu. Medijsku pozornost privukla i s kratkom vezom s pjevačem Darkom Lazićem, a nakon sudjelovanja u "Gospodinu Savršenom" pisalo se i kako je njen novi odabranik 12 godina mlađi nogometaš Leipziga Joško Gvardiol.

