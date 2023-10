Jil Sander - kreatorica koja je postigla savršenstvo forme i dobila titulu “kraljica minimalizma”

U bivšoj je državi kružila šala kako je Zagrepčanka dobro odjevena kao na nju staviš barem još dva “stajliš” komada, a kako s dobro odjevene Beograđanka treba skinuti barem četiri modna komada koja su na njoj totalno nepotrebna. Ako na svjetsku razinu preneseno taj vic, svaka previše nakinđurena žena trebala bi recept za odlično odijevanje potražiti kod Jil Sander, modne kreatorica koja je doslovno do savršenstva dovela modnu formulu “manje je više” te time zasluženo nosi titulu “kraljice minimalizma”. Jil je Njemica, pravim imenom Heidemarie Jiline Sander, a rođena je u Wesselburenu, 27. studenog 1943. godine. Studirala je na Krefeld School of Textiles te kao studentica na razmjeni stigla u SAD, gdje je na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu završila studij u godini 1963./64. Nakon diplome seli se u New York i počinje pisati za tamošnje modne časopise. No, nakon toga se, imala je tek 21 godinu, vraća u Hamburg, kako bi pomogla braći i sestrama nakon što im je otac iznenada preminuo u dobi od samo 52 godine.

Tamo je, radeći samostalno na staroj maminoj šivaćoj mašini, počela stvarati vlastitu modnu marku, koju danas cijeli svijet poznaje kao Jil Sander. Prvo je 1968. godine otvorila svoj butik u Hamburgu, u kojem je prodavala američke kreatore, prvenstveno modu Thierryja Muglera i Sonie Rykiel, uz odjeću etabliranih europskih dizajnera s kraja šezdesetih, da bi postepeno, vrlo sramežljivo, u trgovinu uvodila i odjeću koju je sama kreirala. I nakon toga se ohrabrila kada je uvidjela da se uz sva slavna modna imena u trgovini dobro prodaje i njen dizajn.

VEZANI ČLANCI

Svoju prvu kolekciju izradila je 1972. godine, ali se ona na tržištu nije pojavila pod njenim imenom. Štoviše bila je to posve neočekivane kolekcija i to za kemijsku industriju, za Hoechst tvrtku koja je željela njom promovirati novoizumljenu (sintetičku) tkaninu nazvanu - trevira. Svi koji se mogu sjećati početka sedamdesetih godina, zasigurno će se sjetiti i odjevnih predmeta koje su tih godina iz Njemačke donosili naši ljudi koji su tamo radili - bili je to ta sintetika, ženske haljine su uglavnom bile od trevire - koja je doslovno škripala i pucketala na dodir, ali je bila velika novost, jer ta se tkanina uopće nije gužvala, lakše se prala i odjeća je zapravo bila neuništiva. Danas, naravno, znamo da je upravo tada počelo uništavanje planeta Zemlje od strane modne industrije. No, za to svakako nije bile kriva Jil Sander.

Godinu dana kasnije, 1973., Jil Sander je predstavila svoju prvu kolekciju koju je lansirala pod vlastitim imenom i već tada je bilo jasno da se na modnom nebu Europe pojavilo novo dizajnersko ime koje modu promišlja na drugačiji način. Za nju je oduvijek glavna bila forma odjevnog predmeta, a ta je forma u izvedbi Jil Sander uvijek imala pomalo skulpturalne primjese, jer bila je čista, mogli bismo reći i stroga. Njena odjeća isticala se kvalitetom (materija i izvedbe), ali je pripadala u ono što, govoreći današnjim modnim rječnikom, zovemo “tihom” elegancijom. Upravo takvu odjeću tih su godina trebale poslovne žene koje su se sve češće i žešće “tukle” za vodeće pozicije s pripadnicima jačeg spola. Takvim je ženama trebala, najjednostavnije rečeno, učinkovita odjeća, ali ona koje će svojim dojmom jasno pokazivati da je nosi žena od stila i ukusa. Jil Sander je tu plivala kao riba u vodi, jer sve što je tih godina bila u trendu (volani, čipka, prevelike dimenzije, obilje krupnog nakita, jaki uzorci, žarke boje...) u njenom je modnom rječniku stajalo pod pojmovima: nepotrebno i kič.

GALERIJA Bili smo na snimanju novog game showa na HRT-u

No, takva odjeća nije bila ona koju će mušterije, pa i modni kritičari, prepoznati na prvi pogled. Tako je njenu prvu kolekciju koju je predstavila u Parizu 1975. godine doslovno pokopala modna kritika, ali malo-pomalo žene su shvatile prednosti jednostavnijih komada odjeće, koje olakšavaju život zaposlenih žena. Tijekom osamdesetih počinje veliki uspjeh brenda Jil Sander, a ona je taj uspjeh u prvom redu mogla zahvaliti trgovcima koji su prepoznali da se budućnost mode krije i u takvom izričaju. Tako ju je u Americi promovirala Linda Dresner, koja je u New Yorku, na prestižnoj Park Avenue, otvorila butik Jil Sander, dok je Joan Burstein njenu odjeću uvrstila u svoj (tada slavni) Browns u Londonu. Uspjeh nije stigao preko noći, ali je s godinama sjajnih kolekcija izrastao do velikih brojeva, pa je tako 1995. godine tvrtka Jil Sander zabilježila prodaju od 114 milijuna dolara.

Sve kolekcije Jil Sander zapravo su nudile elegantnu, poslovnu odjeću koja je bila stručno krojena i izrađena od luksuznih tkanina. Njezine kolekcije tih su se godina izuzetno isticale svojom neutralnom paletom boja i fokusom na jednostavnost i nosivost, a ona sama uvijek je govorila da na dobroj odjeći naglasak uvijek mora biti na strukturi i obliku, a ne na detaljima ukrasima. A kada su došle devedesete, i najvećim skepticima je postalo jasno da i najveći svjetski kreatori kreću prema minimalizmu kakav je Jil Sander nudila od svojih početaka. Tako ona danas slovi za jednu od najvećih modnih dizajnerica koje su formirale minimalistički stil koji je definirao modu devedesetih.

Veliki uspjeh donijela joj je i kozmetička linija, s naglaskom na mirisima, koju je lansirala krajem sedamdesetih. Tako je 1978. godine osnovana korporacija Jil Sander GmbH, a godinu dana kasnije lansirana je kozmetika Jil Sander. Zatim je 1989. tvrtku lansirala na burzu, ali je zadržala sve dionice s pravom glasa, čime je i dalje imala u vlastitim rukama kreativnu kontrolu nad svakim proizvodom. No, 1999. godine Prada grupa kupila je 75 posto udjela u njezinoj tvrtki, ali je ugovorom bilo zadato da Jil Sander ostaje kreativna direktorica i glavna dizajnerica. No, unatoč dobrim namjerama, već šest mjeseci kasnije došlo je do kreativnog raskola. U siječnju 2000. godine, Sander je neočekivano i posve iznenada dala ostavku, prvo na mjesto predsjednice kompanije, da bi ubrzo otišla i s mjesta glavnog dizajnera. Iako je u javnost puštena izjava puna uobičajenih fraza o dogovornom raskidu suradnje, modni je svijet brujao o velikom sukoba s tadašnjim glavnim direktorom Prade, Patriziom Bertellijem. Posljedice su bile poprilično gadne, jer zajedno s Jil Sander iz kompanije koje je i dalje nosila njeno ima otišlo je i sve osoblje za dizajn i proizvodnju. Tako je kraj 2001. godine Jil Sander grupa dočekala s gubitkom od 9,4 milijuna dolara, prvom u povijesti kompanije, a taj se pad nastavio i u godinama koje su slijedile.

JIL SANDER Fall-Winter 2023-2024 Runway during Milan Fashion Week on February 2023 - Milan; Italy 24/02/2023 Foto: Ik Aldama

U svibnju 2003., iznenada kao što je i otišla, Jil Sander vratila se u tvrtku, a službeno je objavljeno kako je “Bertelli prišao gospođi Sander i počeo pregovarati o primirju”. Morao se posuti pepelom po glavi, jer je uz njen odlazak izjavio: “Brend tako jak kao što je Jil Sander ne treba se oslanjati na ime dizajnera”, a nikada nije objavljeno koliko joj je platio za povratak za šestogodišnji konzultantski ugovor, čemu treba dodati i udio u tvrtki, kao i mjesto u Pradinom strateškom odboru. No, idila je kratko trajala i u studenom 2004. godine Sander je zauvijek prekinula suradnju s Pradom, te se povukla iz brenda koji i dalje nosi njeno ime.

Nastavila je raditi za Uniqlo, bio je to prvi klijent novoosnovane modne konzultantske tvrtke, a Jil Sander je za Uniqlo nadgledala dizajn kolekcija ženske i muške odjeće pod nazivom +J. Prva kolekcija +J lansirana je za sezonu jesen-zima 2009./‍10., te se sastojala se od 40 komada odjeće za muškarce i 100 komada za žene, a ključni su bili kaputi, jakne, pletenina i majice, sve odreda obilježeno minimalističkom estetikom i “skromnim” bojama koje su oduvijek bile tipične za Jil Sander.

A brend Jil Sander iznova je procvao pod rukama belgijskog maga mode, kreatora Rafa Simonsa, kojeg modni svijet cijeni i kao modnog kameleona jer se na najbolji mogući način zna prilagoditi estetici i povijesti benda koji vodi (što je na najbolji način dokazao vodeći slavni Dior). Raf Simons je Jil Sander vodio gotovo sedam godina, te je savršeno nastavio tradiciju marke jednostavnosti i minimalizma, dajući joj svoj pečat tako što je paletu boja proširio na svijetle nijanse, te se na nekim modelima poigrao odvažnim printevima.

Zbog estetike istančanosti i jednostavnosti koju je Jil Sander njegovala od samih svojih početaka dugo se mislilo kako njena odjeća nema što tražiti na nekim svečanim prigodama ili na crvenom tepihu. Ona sama nikada se nije pobunila zbog takvih mišljenja jer joj je u fokusu bila odjeća za zaposlene žene koje cijene kvalitetu i mogućnost kombinatorike koju je (i zbog palete prigušenih boja) njena odjeća nudila iz sezone u sezonu.

No, kada se Kelsey Lu pojavila odjevena u Jil Sander na Pitchfork Music Festivalu 2018. godine, ispostavilo se da je i to tek jedna u nizu modnih predrasuda. Naime, kada je lijepa Kelsey doslovno zablistala odjevena u posve prozirnu haljinu, ispod koje su se vidjele podvezice i nazirale gole grudi, postalo je jasno da se i među djelima Jil Sander krije odjeća koja u pravim rukama, i na pravom tijelu može postati senzacionalna i začuđujuća. Štoviše, Kelsey je ispod haljine nosila visoke čizme s uzorkom zmijske kože, a ta je kombinacija proglašena jednom od najboljih ikada viđenih na ženskim zvijezdama koje su stupile na scenu ovog poznatog glazbenog festivala.

Zanimljivo je pri tome da je pjevačica slijedila estetiku same Jil Sander, jer osim podvezica, koje su imale metalne ukrase, nije nosila nikakav nakit, kako ne bi odvukla pozornost od same haljine. Time je iznova dokazala da svako modno pravila, pa i ono o scenskoj odjeći za svjetla reflektora i televizijske kamere, postoji samo kako bi ga se - prekršilo. Naravno, za takvu je modnu igru potrebno mnogo osobnog ukusa, ali i znanja o povijesti mode.

VIDEO Goran Ivanišević tuži bivšu: Preživjeli su preljub i vjenčali se, a onda se sve raspalo