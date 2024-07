Jennifer Aniston obrušila se na američkog političara: 'Nadam se da će vaša kći moći rađati djecu'

Holivudska zvijezda Jennifer Aniston (55) u najnovijem javnom istupu kritizirala je američkog političara i bivšeg marinca JD Vancea zbog njegovih komentara o ženama koje nemaju djecu. Na svojim je društvenim mrežama podijelila bijesnu poruku referirajući se na Vanceovo pojavljivanje u emisiji Tuckera Carlsona 2021. godine. Naime, tadašnji kandidat za senatora američke savezne države Ohio izjavio je kako su Sjedinjene Američke Države vođene od strane: - gomile žena obožavateljica mačaka koje nemaju djecu i koje su očajne zbog vlastitih života i donesenih izbora, pa žele zagorčati život i ostatku zemlje - misleći na novu kandidatkinju za predsjednicu Amerike Camalu Harris

Aniston je na to odgovorila putem priča na svom Instagram profilu napisavši: - Zaista ne mogu vjerovati da takvo nešto izjavljuje kandidat za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sve što vam mogu poručiti gospodine Vance jest da se molim da će vaša kći jednoga dana biti sposobna rađati i odgajati vlastitu djecu. Nadam se da neće trebati pribjegavati alternativnim metodama začeća kao što je IVF ('In vitro fertilisation' - proces u kojem se jajna stanica spaja sa spermom izvan normalnog biološkog okruženja, odnosno u staklenki), jer joj pokušavate oduzeti i tu mogućnost - napisala je glumica. Jennifer inače svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, no otvoreno govori o svom putu prema plodnosti.

Prije dvije godine Aniston je u rijetkom medijskom istupu progovorila o vlastitoj borbi s plodnošću, pri čemu je otkrila da se i sama podvrgnula IVF-u. - Pokušavala sam zatrudnjeti. Bio je to izazovan put za mene, put rađanja bebe - započela je Jennifer osvrćući se na svoje 30-e i 40-e: - Sve godine i godine i godine nagađanja... Bilo je stvarno teško. Prolazila sam kroz IVF, pila kineske čajeve, što hoćete. Radila sam sve u svojoj moći. Sve bih dala da mi je netko rekao: 'Zamrzni svoje jajne stanice. Učini si uslugu.’ Jednostavno ne mislite na to. I evo me danas. Brod je isplovio. - priznala je zvijezda serije 'Prijatelji'. Prema svemu sudeći, njezini komentari na prošle izjave Vancea osobne su naravi.

Podsjetimo, nakon ponovnog okupljanja glumačke ekipe 'Prijatelja' radi snimanja nastavka, pojavili su se natpisi kako će Aniston postati majka. Izvor je rekao da je Aniston podijelila vijest o posvojenju djevojčice iz meksičkog sirotišta Casa Hogar Sion s glumačkom postavom 'Prijatelja'. Dodao je da je glumica smatrala taj trenutak najboljim jer je s kolegama sa seta vrlo bliska, zajedno su proveli svaki dan tijekom desetljeća snimanja te su si bili potpora i oko privatnih problema. Iako Aniston tom sirotištu financijski pomaže dugi niz godina, a nekoliko puta ga je i posjetila te se već i nagađalo da će posvojiti dijete, glumičin PR tim ponovno je rekao da ona ne planira posvojenje djeteta te da te informacije nisu nimalo točne.

Također, prošle godine se pojavio jedan detalj iz intervjua koji je Jennifer Aniston dala za "Vanity Fair" nekoliko mjeseci nakon što je javnost saznala da se razvodi od Brada Pitta i samo dva mjeseca prije nego što je njihov razvod i službeno finaliziran. Novinar koji je radio intervju s tada 36-godišnjom Aniston, otkrio je kako je tijekom intervjua spomenuo glasinu o tome kako Angelina Jolie i Brad očekuju prinovu, a kada je to čula Jennifer nije mogla sakriti suze.

Nekoliko minuta je plakala i onda je samo kimnula glavom. Novinar ju je tada pitao vjeruje li u glasinu kako su Brad i Angelina svoju aferu započeli još dok je još bio u braku, Aniston je rekla kako ne odbacuje tu opciju ali želi vjerovati Bradu koji je tada tvrdio da treća osoba nije razlog njihovom razvodu. - Odnosi su komplicirani. U vezi su dvije osobe koje se stalno razvijaju i bit će trenutaka kada će se te promjene sudarati. Postoje razine rasta, a kada prestanete rasti zajedno, nastaju problemi - rekla je Jennifer u jednom intervju pričajući o svom razvodu.

Brad i Angelina su se kasnije i vjenčali i dobili djecu, ali njihov brak je završio gadnim razvodom i teškom borbom za skrbništvo nad njihovom djecom. Do razvoda je došlo nakon što je Brad fizički nasrnuo na sina Maddoxa dok se obitelj privatnim zrakoplovom vraćala iz Francuske u Ameriku i Angelina je tada odlučila da želi razvod kako bi zaštitila djecu.

