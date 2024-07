FOTO Ella Dvornik pokazala kako je uredila novi stan u Zagrebu

U travnju ove godine influencerica Ella Dvornik preselila se u novi stan u Zagrebu. Ella je pronašla veći stan u glavnom gradu Hrvatske u koji se zaljubila i trenutačno ga uređuje. Pratiteljima na društvenim mrežama pokazala je kako nakon njenih intervencija izgleda njen dnevni boravak, a otkrila je i da je sama sastavljala stolić. Fotke možete pogledati u galeriji:

"Super je što se ne mogu posvađati sama sa sobom", napisala je uz fotografiju na kojima se vide upute za slaganje stolića.

Naša poznata influencerica i poduzetnica prvi put je u svibnju na Instagramu objavila fotografiju iz novog stana. Na fotografiji se vidi pogled iz novog stana u koji se preselila. Fotografija je crno-bijela, a Ella je u z nju napisala kratko: 'Novi pogled- novi Zagreb'. Na drugoj fotografiji koju je objavila vidi se kako nekoga drži za ruku, no možemo samo pretpostaviti da je to njena kći Balie s obzirom na to da joj se ne vidi lice.

Ella je otkrila nedavno kako je 14. travnja provela pakirajući se. Naime, u jutarnjim satima je objavila kutije kako pakira stvari i seli se. Nije otkrila kamo seli. Ako se prisjetimo, najuspješnija hrvatska influencerica tijekom braka s bivšim suprugom Britancem Charlesom Pearceom kupila je kuću u istarskim Balama.

Sa svojim vjernim pratiteljima kojih broji na nekoliko stotina tisuća otkrila je da mijenja svoj zagrebački dom. - Falit će mi ovaj stan u Zagrebu, ali moram u veći - otkrila je majka dvije kćerkice Balie Dee i Lumi Wren. Ella je trenutačno u procesu razvoda od Charlesa Pearcea.

