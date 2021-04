Ipak ništa od djeteta! Jennifer Aniston demantirala glasine o posvojenju

Jennifer Aniston (52), američku glumicu koja je najpoznatija po ulozi Rachel Green u seriji 'Prijatelji', mediji su najviše ispitivali o tome kada će postati majka te su se često pojavljivali natpisi kako je trudna, što nije bilo točno. Često se i sama ljutila na takva pitanja i nagađanja. Iako iza sebe ima dva braka, onaj s glumcem Bradom Pittom te glumcem Justinom Therouxom, Aniston nema djece.

Nakon ponovnog okupljanja glumačke ekipe 'Prijatelja' radi snimanja nastavka, pojavili su se natpisi kako će Aniston postati majka. Izvor je rekao da je Aniston podijelila vijest o posvojenju djevojčice iz meksičkog sirotišta Casa Hogar Sion s glumačkom postavom 'Prijatelja'. Dodao je da je glumica smatrala taj trenutak najboljim jer je s kolegama sa seta vrlo bliska, zajedno su proveli svaki dan tijekom desetljeća snimanja te su si bili potpora i oko privatnih problema. Iako Aniston tom sirotištu financijski pomaže dugi niz godina, a nekoliko puta ga je i posjetila te se već i nagađalo da će posvojiti dijete, glumičin PR tim ponovno je rekao da ona ne planira posvojenje djeteta te da te informacije nisu nimalo točne.

Priča o ovoj glumici grčkih korijena kao majci počela je još za vrijeme snimanja serije 'Prijatelji' kada je bila u braku s glumcem Bradom Pittom. Samo nekoliko tjedana prije nego se njihov brak raspao, Aniston je rekla da osjeća da je vrijeme za djecu. Objasnila je tada da će ona sa snimanjem serije biti gotova do siječnja, a da bi njezin tadašnji suprug trebao biti gotov sa snimanjem filma 'Gospodin i gospođa Smith' do kraja veljače i da misli da je pravo vrijeme. Nedugo nakon toga, Pitt se zaljubio u Angelinu Jolie te se razveo od Aniston. Tijekom razvoda u jednom intervjuu Aniston je upitana kako se osjeća u vezi toga da je Jolie možda već trudna, a njihov razveo još nije službeno gotov. Reporter je rekao da je glumica tada tiho plakala nekoliko trenutaka te da nije mogla zaustaviti suze, a napisao je kako je ona previše povrijeđena da bi dala odgovor.

O želji ove glumice za majčinstvom pisalo se i 2011. godine. Britanski list Daily Mail pisao je o njezinom posjetu istom sirotištu te mogućnosti posvojenja. Tada ju je službenik Sammy Gonzalez nazvao prijateljicom sirotišta Casa Hogar Sion te rekao da se družila sa svom djecom, a najviše vremena je posvetila bebama.

Dugo je bila s njima, igrala se i mazila ih“, rekao je tada Gonzalez. Nedugo nakon, 2012. godine kada se zaručila s glumcem Justinom Therouxom, izašle su informacije da par pokušava osnovati obitelj, ali im to ne polazi za rukom. Izvor je tada izjavio da je Aniston zbog toga frustrirana, ali da u javnosti pokušava ostati pozitivna. Dodao je da je glumica zbog toga ispraznila raspored.

Dodatni tračevi o mogućnosti da ona postane majkom pokrenuli su se nakon što je prošle godine izjavila da čuje smijeh i djecu kako trče. Ova izjava činila je i dobru podlogu za vjerovanje u najnovije informacije o posvajanju djeteta, koje su se na kraju pokazale netočnima.

Ovakva nagađanja i pitanja o trudnoći često se ljutila glumicu. „Godine nagađanja o tome jesam li trudna i kada ću biti zaista su me iscrpile“, rekla je jednom prilikom za Huffington Post. „Svaki put kada bih pojela sendvič netko bi me fotografirao i onda bi se povela rasprava o tome jesam li debela ili trudna.“ Aniston je istaknula da naše društvo smatra da je žena neostvarena ako nije udana i nema djecu te da se ona ne osjeća tako. Dodala je kako ju je majčinstvo počelo jako plašiti te da zato nikad nije rodila. Umorna od medijskih natpisa, tada je rekla da će jednog dana možda biti majka, a da će mediji biti prvi kojima će to reći.

Drugom prilikom, u intervjuu za časopis 'InStyle' govorila je kako često čuje da se govori da ona ne može zadržati muškarca, da je sebična i posvećena karijeri, tužna, slomljenog srca. „Stalno postoji taj pritisak da žena mora postati i majka, jer ako se to ne ostvari onda su 'oštećena roba'. Možda svrha mog boravka na zemlji nije da rađam. Možda sam tu zbog nekih drugih stvari?“, istaknula je Aniston tada.

Aniston je bila u mnogim vezama s kolegama iz svijeta glume kao što su Tate Donovan, Vince Vaughn, Bradley Cooper i Gerrard Butler kao i s pjevačem Johnom Mayerom. Svoj prvi brak za koji je rekla da je u tom razdoblju bila najsretnija u životu okončala je nakon pet godina, 2005. godine, a u bračne vode se ponovo upustila s glumcem Justinom Therouxom, ali se i njihov brak na kraju raspao 2018. te je od tada single.

