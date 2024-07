Lana Jurčević prodaje svoju odjeću, dio zarade će donirati. Otkrila je sve detalje

Pjevačica Lana Jurčević na svom je Instagram profilu objavila video u kojem je pokazala dio svoje garderobe koju je odlučila prodati. Pokazala je dio odjeće koju će staviti u prodaju putem jedne aplikacije, a dok je pregledavala odjeću koju želi prodati u zadnji tren je neke od komada odlučila ipak zadržati i dalje.

- Kad sad prođem kroz svu ovu odjeću i veličine koje sam nosila, od minijaturnih small stvari do large i xl, baš me opale neki osjećaji. Svaka ta stvar me vraća u neko doba i točno imam filing da me teleportira u neke situacije i raspoloženja. Dio robe nisam čak niti stigla nositi, a htjela sam - pa evo prilika da im vi unesete život :-). Ludnica mi je trenutno sa svime, ali uskoro ću dodavati još toga i naravno, dio od prodaje ide u donacije. Link od mog ormara vam je u opisu mog profila i na storijima u kojima svašta baljezgam! Btw skinite si ovu aplikaciju @vinted - možete si tamo i vi svoje stvari stavit - napisala je Lana u opisu videa. Među odjećom koju prodaje su i brojni komadi koje je nosila na koncertima i riječ je o haljinama i kreacijama koje su vječne.

Prije mjesec dana Lana je održala svoj prvi koncert nakon što je prošle godine u studenom postala mama. Neke detalje s nastupa podijelila je na društvenim mrežama. Pratitelje je 'prevarila' i rekla da ide u izlazak, ali se zapravo uputila na Snježni stadion u slovenskom Mariboru, gdje je održala koncert. - Moja najdraža verzija izlaska. Ovako ih ja zamišljam. Volim! - napisala je pjevačica u opisu objave na kojoj se može vidjeti kako se pripremala i deki detalji nastupa. Podsjetimo, Lana i njezin partner Filip Kratofil postali su roditelji djevojčice čije su ime i tetovirali nedavno. Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeze! Ime u obliku otkucaja srca... Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

