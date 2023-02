James Webb, Hrvat iz Australije, prvak je u prejedanju: 'U danu znam pojesti i 10 tisuća kalorija'

Profesionalni natjecatelj u jedenju James Webb (33) na svojim profilima, a posebno TikToku, često objavljuje videa u kojima jede ogromne količine hrane, zbog čega je i postao poznat diljem svijeta. Posebno u Australiji, ali i u SAD-u i Europi, a krajem prošle godine u jednom od svojih videa otkrio je da je napola Hrvat. Svoj talent prejedanja James je otkrio 2021. godine kada je u jednom restoranu uspio pojesti hamburger od čak 5 kilograma u samo 25 minuta i tako osvojio nagradu od oko 660 eura. Prije njega to nikome nije uspjelo. Brzo nakon toga postao je jedan od najboljih natjecatelja u prejedanju u Australiji i sudjelovao je u više od 400 izazova. U danu zna pojesti čak 10 tisuća kalorija.

Hrvatska javnost vas je primijetila nakon što ste u TikTok videu otkrili da se napola Hrvat. Niste o tome pričali prije tog videa koji je odjeknuo?

Spomenuo bih to u prolazu, ali sve je bilo samo dobar tajming. Obično takve stvari kažem iza kamere pa sam očito samo bio dovoljno sretan da je kamera snimala i kad sam mislio da ne snima. Kasnije kad sam ga vidio, činilo mi se smiješno pa sam objavio na društvenim mrežama.

S koje strane obitelji imate hrvatske korijene?

Majčina strana mi je iz Hrvatske. Baka i djed su pobjegli tijekom rata.. ali još uvijek imam obitelj u Zadru, samo ih još nisam upoznao.

Jeste li ikada posjetili Hrvatsku? Biste li voljeli?

Nisam još uvijek bio ondje. Trebao sam doći, ali je putovanje otkazano zbog COVID regulacija putovanja. Nadam se da ću brzo imati priliku!

Koliko toga znate o Hrvatskoj?

Znam ponešto, pogotovo od bake koja mi je pričala kako je odrasla tamo pa znam te "seoske priče" i slično. Čuo sam, naravno, da je hrana sjajna i da je način života odličan. Prijatelji koji su je posjetili pričali su koliko je predivna.

Iz komentara tog videa vidjeli smo da i znate ponešto hrvatskoj jezika.

Zapravo, živio sam s bakom i djedom do 5. godine tako da sam bio fluentan u hrvatskoj jeziku kad sam bio manji. No, kako sam odrastao, izgubio sam samouvjerenost i malo sam "ispao iz štosa". Razumijem dosta jezika, govorim ponešto, čitanje mi je pravi izazov, ali je zabavno prevoditi koliko mogu..

Prepoznati ste na društvenoj mreži TikTok zbog svojih videa na kojima ste polako otkrivali da možete puno pojesti. Kako ste otkrili taj talent?

Hvala! Cijenim podršku s druge strane zemaljske kugle! Počeo sam s natjecanjima u jedenju u svibnju prošle godine iz zabave, a onda sam shvatio da sam dobar u tome i da mi to nudi puno mogućnosti tako da, evo me, jedem svoj put do uspjeha haha

I kada ste onda odlučili pokušati s drugim natjecanjima?

Nakon lockdowna prošle godine, otprilike u rujnu, puno sam se trudio oko toga, natjecanja u jedenju, stvaranje kreativnog sadržaja na društvenim mrežama. I u ožujku sam dao otkaz na poslu i odlučio se ovime baviti za stalno. Šest mjeseci kasnije, imam menadžera koji mi sređuje pojavljivanja i planove!

Imate li posebne pripreme prije natjecanja? Što radite par dana prije ili par minuta prije jedenja?

Kad imam natjecanje, tjedan dana prije pokušavam jesti koliko god mogu cijeli dan (inače oko 10kg dnevno) a onda dan prije, otprilike 12-16 sati prije natjecanja ne jedem ništa. Samo pijem puno vode kako bih ostao hidratiziran.

I dogodi li vam se nekad da vam dođe zlo od toliko hrane? Povratite li nekad?

Jednom sam povratio, ali to nije bilo od količine hrane, dobio sam trovanje hranom zbog loše spremljene hrane. Budete dosta naduti i siti, većinu vremena letargični. S tim se nosim tako da sjedim 15min, pa 15 min šetam. Pomaže mi da probavim hranu.

Koliko ste najviše pojeli dosad?

Najviše koliko sam pojeo u jednom sjedenju bilo je za glavno natjecanje u Australiji, tad sam pojeo 7kg hrane, plus par litara tekućine, tako da oko 9kg sve zajedno..

Posječujete li često liječnika zbog pregleda? Plašite li se zdravstvenih problema?

Da, često ga posječujem i zapravo, liječnikov sin me prati na TikToku! Zdravlje mi je dobro, samo je zabrinut zbog zubiju kad me vidi kako zagrizem u veliku čokoladu ili tvrde bombone pa ne želi da razbijem zube..

Vježbate li onda često kako bi održavali liniju uz toliko hrane?

Svako sam jutro u teretani, zapravo sam morao sad pojačati malo trening jer sam se malo udebljao.. Uzimam i dodatke za prehranu, drveni ugljen, probavne enzime i jabučni ocat.

Što zapravo jedete u danu kad nemate natjecanja?

Ponekad uživam u buffetima s prijateljima, ali često vodim i zaručnicu u naše najdraže restorane. Ali ponekad jednostavno uzmem gotovu hranu u supermarketu.

Na koliko ste natjecanja bili dosad i koliko ste toga osvojili?

Bio sam na više od 300 organiziranih izazova u hrani i 30 natjecanja. Prvi sam u Australiji i 10. u SAD-u u natjecanjima. Osvojio sam mnoge nagrade, novac, trofeje, vaučere, majice, i slično..

