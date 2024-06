Ivana Mišerić objavila rijetke zajedničke fotografije s partnerom, proslavili su poseban dan

Jedna od omiljenih radijskih voditeljica, Ivana Mišerić, izuzetno je aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli razne novosti iz privatnog i poslovnog života. Svi su upoznati s njezinim četveronožnim ljubimcem, samojedom imena Frida, kojeg često ponosno pokazuje, pa tako i ovaj put. Povod za novu objavu bila je proslava Fridinog rođendana, a Ivani i psu na fotografiji se pridružio i njezin partner Dražen Kovačević, kojeg pak rijetko viđamo u njezinom društvu.

Mišerić je objavila galeriju fotografija uz koje je priložila emotivnu čestitku: - Fridica je danas napunila 13 godina. Koliko to biće može dati ljubavi, sreće i svjetla ne mogu se načuditi. Spasila me bezbroj puta. Jaka je, borbena i željna života. Ne znam koliko još vremena imamo, zato je ‘dišem’ jače nego ikada. Svaki novi dan nam je poklon, idemo dalje… dan po dan, do novog rođendana. Moj mravojed. Žena Buca. Brunhilda. Feđa. Sunce moje - napisala je Zagrepčanka, a na prvoj fotografiji vidimo nju, Dražena i Fridu kako s igračkom poziraju u zajedničkom stanu. Voditeljica je kroz ostale fotografije pokazala još nekoliko dirljivih zajedničkih trenutaka.

Slike su raznježile njezine brojne pratitelje i prijatelje, koji su se ubrzo javili u komentarima: - "Kako divno napisano", "Fridice prekrasna, još puno sretnih rođendana ti želim", "Sretan rođendan Frida! Budi zdrava i vesela jos duuugo!", "Sretan, najsretniji, našoj Buci" - neke su od brojnih lijepih želja. Inače, Ivana je početkom godine snimila video u kojem je otkrila da se Frida bori s karcinomom koji joj je izrastao duboko u nosu, iza oka te se trenutno nalazi na liječenju.

Sudeći prema fotografijama, Ivani u ovom teškom periodu podršku pruža Dražen, s kojim je u vezi već četiri godine. Tijekom tog vremena par se ne izlaže često u javnosti, no Ivana je jednom prilikom dala izjavu za Gloriju: - Odmah smo se prepoznali i znali da moramo nastaviti životni put zajedno, naprosto smo to osjetili. Dvokorak je naša formula uspjeha od prvog dana, vraški smo dobar tim - ispričala je. Prije Kovačevića lijepa voditeljica bila je u vezi s poduzetnikom Sandrom Murom, ali njihova ljubav prekinuta je 2020. godine.

Podsjetimo, radijska voditeljica se svojim novim odabranikom prvi puta pohvalila u prosincu 2021. kada je na svojem Instagram profilu podijelila prvu fotografiju na kojoj pozira s dečkom. Uz objavu je kratko napisala 'Moje svjetlo' i dodala hashtag 'sve', a u komentarima su se javili brojni pratitelji koji su paru uputili komplimente. O Ivaninom dečku ne zna se gotovo ništa, a za pretpostaviti je da jako čuva svoju privatnost jer mu je profil na Instagramu zaključan za javnost.

Poznato je jedino da se par na početku veze unatoč udaljenosti uspijevao dovoljno često viđati. Naime, Dražen je živio u Istri, a Ivana u Zagrebu. Radijska voditeljica tako je jednom prilikom objavila fotografije na kojima s Draženom i svojim psom pozira u Rovinju. Međutim, od prošle godine odlučili su živjeti zajedno. Dvojac je kupio stan u Velikoj Gorici.

