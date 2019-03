Ispite sam spremao u tramvaju od Kvatrića do faksa

Znamo ga kao gotovo nepobjedivog lovca iz Potjere, a nedavno je i propjevao s Ivanom Kindl u HRT-ovu showu "Zvijezde pjevaju".

Krešimir Međeral Sučević je sve samo ne prividno dosadni "geek" koji je od 5. razreda osnovne učio latinski jezik, a od 7. razreda grčki te onda na bakin nagovor upisao klasičnu gimnaziju. Voli mačke, proputovao je svijet uzduž i poprijeko bez aviona, sluša Radio Sljeme jer ne bira glazbu, a za svoju mentoricu u emisiji "Zvijezde pjevaju" Ivanu Kindl ima samo riječi hvale. - Ivana je super. Bliski smo po godinama i otkačeni smo na svoj način. Meni se isto čini kao da je ona očekivala da imam više talenta nego što zapravo imam - govori kroz smijeh i priznaje da se ponekad ne razumiju oko glazbenih pojmova. - Nemam glazbeno obrazovanje i tu nastaje problem kad ona kaže: "Ovo je D-dur", a u tom trenutku to može biti i a-mol jer ja neću znati razliku - objašnjava glazbeno nepotkovani Krešo i dodaje: - Najbitnije je kad izađemo na pozornicu da se poklopi energija i to bude to - zaključuje.

Pjevanje je iscrpljujuće, pogotovo za amatere koji su inače samo pjevali "u društvu" ili pod tušem. - U početku sam mislio da će rezultati biti bolji. Onda je došlo prvo pjevanje i shvatio sam da je drugačije pjevati u društvu i uzeti mikrofon u ruku. Moraš glasnije, a to je puno napornije i naravno da - kad se glas digne - svaka se greška čuje. Isto tako na pozornici se drugačije čuje nego na televiziji - kazao je 40-godišnjak koji je otkrio da su mu Tara i Dino favoriti povratničkog showa "Zvijezde pjevaju". - Njih su dvoje najuigraniji i kao par imaju posebnu briju - otkrio nam je Krešo i dodao da u finalu vidi mladu glumicu iz serije "Uspjeh" i Borka Perića.

Svake subote Krešimirova supruga dovodi navijače za Krešu koji su uvijek najglasniji u bodrenju. - Moja Vanja angažira skupine navijača - pohvalio je suprugu i otkrio kako mu je ona najveća podrška.- Rekla je da će mi dati note da vježbamo skupa, jer inače na probama vježbamo po sluhu i, iako ne znam čitati glazbu, note ipak pokazuju "gore" i "dolje" pa bi mi moglo biti lakše - zaključuje Krešo koji otkriva da supruzi Vanji nije lako i da je spremna na puno kompromisa. - Nisam se šišao isključivo zbog svoje lijenosti, a onda je rekla: "Moraš se uljuditi sad kad imaš 30+" - otkriva Međeral kako je njegova kompromisna frizura bila "paunica". Njih dvoje upoznali su se preko interneta za vrijeme njegovog cjelogodišnjeg putovanja po svijetu. - Kako sam u tom trenutku bio na svom velikom putovanju, bilo je dovoljno vremena da ne stignem uprskati stvar jer nismo bili u istoj državi - smije se. Samo šest mjeseci nakon upoznavanja, Krešo ju je zaprosio i počeli su živjeti zajedno, a kao i svi parovi, imaju svoje trzavice. - Dandanas se posvađamo, što je normalno. Najčešće oko kućanskih poslova, ali dogovorili smo obaveze pa je sada lakše - oprezno je opisao talentirani lingvist koji nam je otkrio i svoju romantičnu stranu.

- Prije koji tjedan Vanja je išla na jedan seminar u Firencu. Odvezao sam je na aerodrom i odlučio sam da ću ići do Firence, ali autom i iznenaditi je. Iz Zagreba sam se prvo zaputio do Trojana u Sloveniju, gdje se nalaze one poznate krafne, uzeo sam paket krafni i nastavio do Firence. Bio sam 8 i pol sati na cesti i, kad sam došao tamo, njoj je riknuo mobitel i nisam je uspio dobiti iduća 3-4 sata. Konačno je navečer oko 23 sata upalila mobitel i javio sam joj se: "E, tu sam!", i ona je mislila da se nešto dogodilo i tvrdio sam joj: "Ja sam tu!", a ona je uvjereno rekla: "Znam, čujem te na telefonu." Morao sam joj objasniti da sam zapravo u Firenci i nije mogla vjerovati - kazao je skroz zaljubljeni Krešo, poliglot i sveznalica kojem je baka savjetovala da upiše klasičnu gimnaziju.

- Ona je prva shvatila da sam očito talentiran za jezike pa, kad sam to odabrao, ispostavilo se istinitim - rekao nam je poznati kvizaš. Međutim, kako nisu svi za sve, tako ni on nije bio za prirodne znanosti. - Ta fizika u srednjoj školi... pa to je bila jedina zaključena dvojka u mom školovanju, ikada! - govori Krešo koji se u srednjoj školi s prijateljima natjecao u učenju što većeg broja stranih jezika.

- Učili smo jezike koji su se nudili, ali bilo je to praktički natjecanje među nama - smije se lovac i otkriva da mu je najdraži jezik mađarski. - Taj mi je jezik otvorio novi svijet jer nije kao ostali jezici. Mađarski je nešto potpuno drugačije i volio bih da sam se njime više bavio. Mi smo ko plima i oseka - kaže Krešo koji je nekoć spremao ispite u tramvajskim vožnjama od Kvatrića do Filozofskog fakulteta na Sveučilišnoj aleji. - To je fina dvadesetominutna vožnja i, uz čekanje tramvaja, stvarno je bilo moguće spremiti pokoji ispit - nostalgično govori Međeral o svojim studentskim danima kada se prvi put sučelio s legendom kviz-scene Mirkom Miočićem.

- Došao sam do finala "Diplomca" i izgubio od Mirka Miočića. U to vrijeme ja sam bio kikić, žutokljunac, a on iskusni kvizaš. Pretpostavljam da u to doba nisam znao s kakvim teškašima imam posla pa sam tome pristupio kao - to je protivnik pa idemo. Kasnije mi je priznao da me od svih prisutnih najviše respektirao i k tome se bojao - prisjeća se ljeta kada je zbog te emisije odgađao polaganje zadnjeg ispita na godini. – Bilo je to u ljeto 1998. godine, svi su bili uživljeni u Francusku i nogometno prvenstvo, a ja sam bio prva godina faksa. Snimanja su se održavala kad i ispiti i taj sam ispit odgađao jako dugo jer sam došao do polufinala i na kraju sam ih pitao: “Čujte, je l’ možemo pomaknuti taj usmeni” i tako je i bilo – kazao je iskusni kvizaš koji priznaje da njegovu prijavu za “Potjeru” godinama nisu prihvaćali. – Nakon što je završila emisija “Tog se nitko nije sjetio” na RTL-u, otišao sam na putovanje i, čim sam se vratio, odmah sam se prijavio na Potjeru – završio je.

