Poznati glazbenik proslavio 16 godina trijeznosti, ljudi mu čestitaju: 'Ovo je velika stvar'

Slavni reper Eminem, pravim imenom Marshall Mathers III, oglasio se na Instagramu kako bi proslavio važnu obljetnicu u svom životu - 16 godina trijeznosti. Eminem je podijelio fotografiju novčića s brojem 16, na kojem su se nalazile i riječi "jedinstvo", "služba" i "oporavak", a koji simbolizira njegovu stalnu predanost trijeznom načinu života. Na ovom uspjehu mnogi su mu čestitali. "Toliko sam ponosan na tebe", "Ovo je velika stvar. Čestitam ti na tome što si primjer drugima", "Najveći utjecaj i mentor", pisali su mu pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, 2007. doživio je gotovo smrtonosno predoziranje drogom, što je kasnije opisao kao ključni trenutak koji ga je potaknuo da potraži pomoć. Na vrhuncu ovisnosti, priznao je da je konzumirao i do 20 tableta dnevno.

Dodajmo da je reper sudjelovao i u dokumentarcu 'How To Make Money Selling Drugs'. Dokumentarac Matthewa Cookea okupio je zvjezdanu ekipu koja je progovorila o svojim iskustvima s drogama, dilerima i ovisnostima. Osim toga Cooke je okupio brojne dilere, zaposlenike zatvora i lobiste koji žele strože zakone kad je dilanje u pitanju. Sa svima je obavio intervjue te dokumentarac prikazuje na koji se način može zaraditi novac od dilanja u 10 jednostavnih koraka.

Posebno je medije dirnuo Eminem, koji je otkrio kako je skoro preminuo. – Ne znam kad je to za mene postao problem, no sviđalo mi se sve više i više. Kad bi mi netko rekao da imam problem, potjerao bih ga. Nisam uzimao kokain, pušio crack, nisam uzimao klasične droge. Mislio sam da to mogu kontrolirati, ispričao je Eminem o ovisnosti o Valiumu i Vicodinu. – Da sam došao u bolnicu dva sata poslije, umro bih. Organi su mi počeli otkazivati, dodao je reper. – Nisam vjerovao da netko može prirodno biti sretan, uživati u životu, a da nije na nečemu, zaključio je Eminem.

