Iris napustila Tomislava, Josip poljubio Dottie, a Suzanina tuga i dalje nije popuštala, pa se osamila i plakala

Kod Roberta u Donjoj Voći Suzana i dalje nastavlja kritizirati svaki Ankičin korak, i to sve pred očima farmera. Ankica je smatrala kako je to dokaz njezine ljubomore. „U konfliktu smo stalno, od prvog dana je ona ljubomorna“, kazala je. U svađu se upleo i Robert, pokušavajući svojim damama objasniti da će svakoj dati jednaku šansu. „Možda je Suzana zaljubljena, ali tolika ljubomora baš! To je malo previše za tako kratko vrijeme“, smatrala je Riva. U Suzi kod Josipa Đ. stiglo je vrijeme za razgovore nasamo, a prva na redu bila je Danka koju je farmer provozao čamcem po Dunavu. Iako je Ksenija kazala da joj to ne smeta, Danka je smatrala kako određene doze ljubomore itekako ima: „Josip će vjerojatno malo nagrabusiti zbog toga!“ Razgovor Danke i Josipa prošao je vrlo ugodno, ali i vrlo prijateljski. Ona je otkrila kako joj njegova energija jako odgovara. No spoj su ubrzo prekinule Valentina i Ksenija doplivavši do čamca.

U Bilicama, i drugi je Josip iskoristio priliku za iskrene razgovore pa se osamio s Jelicom. Želio je znati kako ga doživljava. „Dobar si domaćin. Ne osjećam ništa loše, ali nisam sigurna da ima šanse za nešto više“, iskreno mu je priznala. „Ja ću se truditi. Pokušat ću ja to ispraviti“, poručio joj je, priznajući da ju je njezin odgovor iznenadio, „Jelica me buni. Ima zavodničke manire... Na tren me mazi, daje mi nježnost, a onda me na brzinu ohladi!“ Tomislav i Iris u Drežnik Gradu također su se osamili na pikniku u prirodi. Mladog je farmera zanimalo kako njegova odabranica gleda na vrijeme provedeno kod njega. „Jako je lijepo, ali mislim da smo mi više kliknuli na frendovskoj razini, da nema tu neke kemije“, iskrena je bila, a farmer joj je to i potvrdio. Ipak, iznenadila ga je priznanjem: „Kad smo bili na partyjima, kliknula sam s nekim drugim malo više... Ako hoćeš, mogu ti reći! Važno mi je da se ti ne ljutiš.“

Iako se isprva nećkao treba li mu ta informacija u životu, ispitao je Iris više detalja o tajanstvenom muškarcu. Ona mu je kazala kako su pronašli brojne zajedničke teme, a ni razlika u godinama joj ne smeta. „Nema ljutnje kod mene. Drago mi je što je bila iskrena“, zaključio je, a Iris se kasnije tog dana pozdravila s djevojaka i napustila farmu. Dora i Valentina u Dalju su zalijevale vrt i ogovarale Dejana. Dora je priznala da se u mladog farmera prilični razočarala. „Ne želim pričati, želim ići kući“, otkrila je kako joj je pomalo dosta ove avanture. Valentini je, pak, zasmetalo što ih je Dejan kritizirao dok su radile, uvjerena da sve mogu obaviti same i bez njegove pomoći. No posao ne staje čak ni dok traju rasprave. Naime, kod Dejana na imanje stižu dvije nove guske, kojima treba napraviti nastambu.

„Nisam zadovoljan vašim trudom da me osvajate“, zamjerio im je farmer, no nisu bile impresionirane njegovim riječima. U Donjoj Voći, Suzanina tuga i dalje nije popuštala, pa se osamila i plakala. „Daje joj sve, šapću, divane se... Meni samo kaže da ima vremena... Kad će to vrijeme doći?“ pitala se. Nije trebalo dugo da se svađa ponovno rasplamsa. Ankica nije dala na sebe, optuživši Suzanu da laže, a Robert je jasno dao do znanja da mu je svega ipak malo previše. „Ne znam što se događa. Ovo postaje sve gore i gore. Nemam više živaca, na rubu sam“, poručio je. Nakon razgovora s Jelicom i hladnog tuša, Josip se pokušao približiti Dottie pa su se zajedno bacili na kuhanje, a nije nedostajalo i zagrljaja. „Ljubav i hrana idu skupa“, poručila je Dottie a pao je i prvi poljubac.

„Josip se jako teško otvara... Mislim da bi ona u njemu probudila neku životnu vatru“, smatrala je Jelica. Za kraj dana Josip Đ. u šetnju je poveo svoju Kseniju, a njihovi pogledi rekli su više od riječi. Ipak, Ksenija je željela da farmer nešto i kaže te pokaže više inicijative. „Zbunjuješ me. Nisam svoj kraj tebe. Poludio sam za tobom“, Josip je jedva našao riječi. „E pa tako reci! Jel to tako teško!“ bila je zadovoljna, priznavši da i ona osjeća isto. Što su još farmeri pripremili svojim kandidatkinjama, pokazat će nove epizode od ponedjeljka do četvrtka u 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.