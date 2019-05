Nestao iz javnosti pa se posvetio novom biznisu: Svi kukaju da nije lako, ali ja sam sretan

Odmah nakon dolaska u Zagreb hollywoodski velikan Samuel L. Jackson odlučio je istražiti gastronomsku ponudu grada. Nostalgiju za domovinom utažio je ukusnim cheeseburgerom u američkom restoranu u središtu metropole iza kojeg stoji Hrvoje Šalković.

Stvari su se zakotrljale

Nekadašnji putopisac već neko vrijeme uspješno plovi ugostiteljskim vodama, a neočekivani posjet jedne od najvećih filmskih zvijezda odlična je reklama i priznanje za njegov Brewbites. Za Samuela kaže da je iznimno pristojan, pristupačan i zahvalan gost kojeg bi volio ponovno sresti, ako ne na nekom putovanju, onda barem još koji put u restoranu za čije otvaranje, govori nam, ni sam ne zna kada je točno došao na ideju.

Foto: Mario Pavlović

– Stvari su se zakotrljale, Zagrebu je nedostajao ovakav tip kuhinje i samo sam jednog dana ulovio sebe kako slažem raspored radnih sati za konobare, kako se hrvam s inspekcijama, nabavljam robu, dočekujem goste, radim na cjenicima, osmišljavam programe – otkriva Šalković čiji restoran nerijetko posjećuju i sportski velikani poput Gorana Ivaniševića i Marija Ančića.

Zasad je zadovoljan kako se posao razvija, no priznaje da ima i teških dana. – Svi kukaju, ja ne želim, nije lagano, ali da nismo sretni i da nam nije dobro, pa valjda bismo se bavili nečim drugim – dodaje Hrvoje i otkriva da mu je najizazovniji dio posla isplatiti 25 plaća na kraju mjeseca i vidjeti da su u restoranu jednako sretni zaposlenici i gosti. Dolaskom sunčanih dana na terasi Arheološkog muzeja, tik do restorana, Šalković planira goste animirati i glazbenim programom, a zanimljivo je i to što će se on sam naći iza DJ pulta.

Foto: Promo

– Bit će to dobre svirke u lounge oazi koju smo posebno preuredili. Puštat ću i ja muziku, pa kad već radim sve, nosim suđe, čistim stolove, primam rezervacije, onda valjda mogu puštati i mjuzu – govori kroz smijeh. Tijekom života taj svestrani Zagrepčanin proputovao je gotovo cijeli svijet, no posljednjih godinu dana lutanje svijetom i skupljanje pečata u putovnici zamijenio je vođenjem lokala. Leže li mu sada neke mirnije vode? – Nikad mi to neće ležati, nije to za mene. Posao kojim se bavim je ludo dinamičan. Moj tempo je takav da deset mjeseci nemam slobodan dan, samo radim, ali onda u siječnju i veljači putujem, tada je u Zagrebu mrtva sezona i moji ljudi mogu i bez mene – ističe. Svojedobno je bio vrlo aktivan na društvenim mrežama, samo na Facebooku njegovu stranicu pratilo je više od 170.000 ljudi pa za sebe u šali voli reći da je praotac influencera. U jednom trenutku, na iznenađenje mnogih, odlučio je pobjeći od svega.

Ima samo jedan san

– Zadnjih godina postao sam užasno dosadan sam sebi. Nisam više imao što pametno reći na društvenim mrežama, pa sam to samo pogasio i poklonio. Ne smetaju mi društvene mreže, tko voli neka izvoli, neka se ljudi zabavljaju – kaže Šalković koji zabavu sada traži na drugom mjestu. Najveći izvor sreće mu je četverogodišnji sin Marat.

– On mi je najdraže društvo i presretan sam kad dođe u Zagreb. Kad tata ujutro radi, on je u vrtiću, a popodne je ponekad sa mnom u restoranu. Tata radi, a on trči okolo i igra se. Pokušavam biti što bolji tata, vozimo se na biciklu, idemo u parkove i igraonice, u zoološki, igramo nogomet, slažemo legiće. Strog sam, dajem mu tonu ljubavi, ali reda mora biti i obveze se moraju poštovati – napominje Šalković koji kada je budućnost u pitanju najviše snova ima upravo za svog Marata. – Najvažniji od njih je da bude dobar i sretan čovjek, a za sebe imam jedan jedini san. Da obiđem svih 195 zemalja svijeta, kad sam ih već obišao 127 – kaže za kraj Šalković i jasno daje do znanja da u njemu i dalje živi pustolovan duh.

