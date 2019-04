Pogledajte koje su sve poznate hollywoodske face snimale u Hrvatskoj

Prirodne ljepote Hrvatske turistima iz cijelog svijeta privlačne su već dugo vremena, a naša mala zemlja posljednjih godina zauzima i sve istaknutije mjesto na filmskoj turističkoj karti s obzirom na broj blockbustera koji su se snimali kod nas. Istra, Dalmacija i Zagreb puno puta su bile kulise filmskih hitova, a time i odlična turistička razglednica naše zemlje.

Upravo takvu promidžbu ovih dana ima Rovinj, o kojem pišu brojni strani mediji, i to zbog velikih hollywoodskih faca koje su ovih dana zauzele centar Rovinja. Salma Hayek, Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson u centru Rovinja ovih su dana snimili scene novog akcijskog filma “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”. Koliko ih je Rovinj oduševio pokazali su već prvog dana kada je Salma na Instagramu podijelila fotografiju s Jacksonom i napisala kako su stigli na magično mjesto, a Jackson je dodao kako je Hrvatska prekrasna na prvi pogled.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Oslastili su se poznati glumci i istarskim delicijama i fotografirali se s obožavateljima, a svojim objavama na društvenim mrežama napravili su najbolju besplatnu reklamu Rovinju i Hrvatskoj. Filmska elita prije dvije godine okupirala je i Vis, i to zbog snimanja drugog nastavka filma “Mamma Mia”. Pierce Brosnan brzo se prilagodio mirnom i usporenom otočkom životu i uživao u dugim šetnjama otokom sa suprugom, a snimljen je i kako otok istražuje biciklom.

Tijekom svog boravka na Visu i on je podijelio nekoliko romantičnih fotografija našeg otoka, a da im je bilo lijepo na Visu, koji je za ovu prigodu glumio grčki otok izmišljenog imena Kalokairi, kasnije su potvrdili i Colin Firth, Andy Garcia i Amanda Seyfried. Iako se očekivao njen dolazak, Meryl Streep svoje scene nije snimala na Visu, ali Hrvatsku je ova oskarovka upoznala već davno prije kada je u Zagrebu snimala “Sofijin izbor”, film koji joj je donio Oscara.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Hrvatska, točnije Dubrovnik koji, nakon što je postao novi dom ekipi megapopularne serije “Igra prijestolja”, postaje sve traženija lokacija za snimanje, pa ne čudi što su dubrovačke kamene ulice i zidine bili idealni za snimanje filma “Robin Hood: Origins” u kojem glavnu ulogu igra hollywoodski šarmer Jamie Foxx. Iako je tijekom boravka u Dubrovniku doživio neugodnost u restoranu u kojem je večerao, Foxx je to brzo zaboravio i u svakoj prilici u razgovoru s novinarima isticao je kako mu prekrasno na našem jugu. U riječkom kazalištu snimao se biografski film ‘The White Crow’ o životu slavnog ruskog baletana Rudolfa Nurejeva, a redatelj i glumac u ovom filmu je Ralph Fiennes, koji je prije dvije godine proveo dosta vremena u Rijeci u potrazi za idealnim lokacijama za snimanje.

Kadrovi Zagreba, Rovinja i Opatije vide se u filmu o životu princeze Diane u kojem je prije sedam godina glavnu ulogu utjelovila glumica Naomi Watts. Scene za ovaj film snimane su ispred zagrebačkog HNK, u Opatiji u hotelu Imperial i hotelu Kvarner, te na rovinjskim ulicama, gdje je Naomi u pauzama između snimanja uhvatila priliku i kupila nekoliko naših suvenira. Bila je Hrvatska in u filmskom svijetu i prije, a filmaši su je počeli primjećivati 60-ih godina prošlog stoljeća, i to uvelike zahvaljujući Jadran filmu, filmskom studiju koji je u to vrijeme bio najveći na ovim prostorima.

Tako je 1962. godine Orson Welles u Zagrebu snimao ekranizaciju Kafkina “Procesa” . Snimalo se u Vukovarskoj ulici i na Velesajmu, a završna scena u filmu snimljena je ispred zagrebačke katedrale. “Winnetou”, “Dvanaestorica žigosanih”, “Noć lisice” i još neki poznati naslovi snimali su se upravo u studijima Jadran filma. U Zagrebu je “Božji oklop” snimao i Jackie Chan, i to snimanje u Zagrebu pamtio je i po jednoj nezgodi koja mu se dogodila. Akcijske scene volio je često izvoditi sam bez kaskadera pa je tako u jednoj opasnoj sceni gdje skače s drveta pao, zbog čega je proveo dva dana u bolnici na Rebru.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Domovinski rat udaljio je hollywoodsku produkciju iz naše zemlje, ali posljednjih godina polako se vraćamo na filmsku kartu i postajemo sve traženiji kod stranih produkcija, a time smo i sve privlačniji turistima, a najbolji primjer za to je “Igra prijestolja” koja se snimala u Dubrovniku. Turisti su s vremenom sve više u grad dolazili kako bi posjetili lokacije na kojima je serija snimana pa su se ubrzo pojavile i turističke ture s temom Igre prijestolja.

Otkako je na snagu stupio novi Zakon o audiovizualnim djelatnostima kojim su mjere poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela povećane s 20 na 25, a na područjima od posebne državne skrbi na 30 posto, vlada sve veći interes stranih produkcija za snimanje u Hrvatskoj.