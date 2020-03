Hrvatski putopisac zapeo u Kolumbiji: 'Pomozite mi da se vratim'

Šibenski putopisac i glazbenik Goran Gogo Subašić proteklih mjesec dana je u Kolumbiji, a nakon pandemije koronavirusa proteklih dana pokušava se vratiti u Hrvatsku. Trebao se vratiti sutra letom AIr Francea, no let mu je otkazan, a on je na Facebooku zatražio pomoć.

- Ukratko, imao sam let za sutradan, riješila mi jedna dobra osoba koja se zaista založila....No taj let je upravo otkazan. Ako netko može doći do Air Francea na bilo koji način ili nekako drugačije pomoći, hvala - napisao je Subašić na Facebooku.

Subašić nam je pojasnio kako će se najvjerojatnije sutra zatvoriti svi letovi prema Europi, te da mu treba netko tko će mu pomoći da ga se premjesti na bilo koji let prema našem kontinentu.

- Ili to, ili se vidimo na ljeto - kazao je Gogo. Goran Subašić prije dvije godine proglašen je za putnika godine u izboru Hrvatskog kluba putnika. Pjevač je šibenske grupe Fenix.