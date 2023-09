Slavni glumac spas od ovisnosti pronašao je u vjeri, pomogla mu je četvrta supruga

Slavni glumac Dennis Quaid (69) je otkrio da je proveo godine fizički se oporavljajući od kokaina, što je bilo duhovno putovanje koje je dovelo do njegovog novog gospel albuma.

- Dugo sam bio ovisan o kokainu. Otišao sam na rehabilitaciju zbog toga i riješio sam se. Kažu da vam je potrebna viša sila da to nadvladate... Proveo sam nekoliko godina fizički se oporavljajući od svega toga, kazao je glumac gostujući nedavno na Youtube kanalu Extra. Rekao je da mu je u svemu pomogla 39 godina mlađa supruga Laura Savoie, s kojom je utjehu našao u religiji.

- Naš odnos je nešto drugačije, što nikad nisam imao. Ona i ja doista smo sretni, molimo se zajedno. Kažu da vam je potrebna viša sila da to prevladate, rekao je glumac koji je posljednjih godina više puta pričao o svojoj ovisnosti.

- Moja najveća životna pogreška jest ta što sam predugo bio ovisnik o kokainu. Jutro ne bih mogao započeti bez da povučem jednu lajnu. Obećao bih sebi da mi je to prva i posljednja tog dana ali... nikad nije bilo onako kako sam si obećao, kazao je Quaid koji je postao popularan početkom osamdsetih, a kokain je, kaže, počeo uzimati kako bi se lakše nosio s teretom slave. Ipak, droga je preuzela kontrolu nad njegovim životom.

- Život mi se raspadao, uništio sam karijeru i brak, tek krajem 90-ih bio sam spreman uhvatiti se u koštac s problemom, kazao je Quiad kojeg je ovisnost stajala braka s glumicom Meg Ryan.

Dennis je od 1978. do 1983. godine bio u braku sa s Pamelom Jayne Soles, a tri godine nakon vjenčao se s Meg Ryan koja mu je rodila sina Jacka, no razveli su se 2000. godine. Potom je od 2004. do 2018. godine bio u braku s Kimberly Buffington s kojom ima blizance Thomasa i Zoe, koje im je rodila surogat majka, a prije sadašnje supruge ljubio je 33 godine mlađu Santu Auzinu.

Četvrtu suorugu Lauru upoznao je 2019. godine na jednom poslovnom događaju. Glumac je otkrio kako voli njezin karakter, inteligenciju, svjetonazor i ljepotu, a oboje su rekli kako je to bila ljubav na prvi pogled. Vjenčali su se 2020. godine na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari, a zaprosio ju je tijekom romantičnog putovanja na Havaje.

U razgovoru povodom gospel albuma otkrio je da je 'uvijek bio religiozan', ali je 'ponekad gasio svjetlo' u duhovnom smislu.

- Često sam bježao od toga. Pokušao sam to učiniti na svoj način, pokušavajući nadomjestiti prazninu u sebi drugim stvarima koje služe da bih popunio tu rupu, kazao je glumac koji je spas u religiji našao u supruzi Lauri, kojoj je religija jako važna u životu. Svoja razmišljanja o životu pretočio je u album koji promovira ovih dana.

