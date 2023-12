Hrvatska missica otkrila što joj se dogodilo na izboru u Kini: Na 2 stupnja sam morala hodati u kupaćem kostimu!

Marija Vukašina bila je naša predstavnica na izboru za Miss turizma u Kini. Iako nije ušla u top 10, osvojila je priznanje za ambasadora turizma Hrvatske u Kini te specijalnu nagradu, druga pratilja Miss Sunshine.

Marija je rekla kako su u Kini bile smještene u hotelu s pet zvjezdica, te su im priredili predstavu za dobrodošlicu. Rekla je da su najviše jeli hranu koja se sastojala od morskih plodova koja je u Quanzhou jeftinija od povrća.

Dodala je i da su maksimalno mogle spavati pet sati.

- Ono što me negativno iznenadilo je količina sna, budući da smo imali maksimalno 5 sati za spavanje. Imala sam velikih problema s jezikom, jer oni zaista ne pričaju engleski. Problem sam rješavala uz Google prevoditelj, a kada bi mi nešto trebalo, morala bih naučiti kako to pitati na kineskom. Mislim da se sad već mogu pohvaliti s nekom početnom razinom kineskog jezika - proznala je za HRT.

Prisjetila se i anegdote koja se dogodila kada je temperatura bila samo dva stupnja.

- Temperatura je bila u početku toplija nego kod nas, u prosjeku 25 stupnjeva. Pred finale, unutar 48 sati osjetili smo nagli pad temperature koja je odjednom iznosila 2 stupnja. Pozornica je bila na otvorenom, a budući da je bilo kasno za promjene, izlazi u kupaćem kostimu su se održali na toj temperaturi.

Otkrila je i da Kinezi znaju puno o Hrvatskoj, a posebno su informirani o našem nogometu.

- Zaista cijene naš nogomet. Znaju tko je Luka Modrić. Neki su nosili i dresove naših nogometaša pa sam bila u centru pozornosti. Mislim da su veliki ljubitelji kulture i sporta te prate svaki uspjeh na svjetskoj sceni. Osim nogometa, dio ljudi koji putuje bi znao spomenuti Dubrovnik koji je zaista u srcima mnogih koji su ga vidjeli. Iako ja ne dolazim iz Dubrovnika, bilo mi je drago čuti da znaju naše gradove.

Za kraj, kaže da planira graditi karijeru u Turskoj ili Kini.

- Iako se trenutno planiram posvetiti studiju, modeling karijeru planiram graditi u Turskoj ili Kini i to već nakon Nove godine. Mislim da ću se kroz godinu-dvije zasigurno natjecati ponovo na nekom od izbora. Velika želja mi je da to bude Miss Supranational Hrvatske za Miss Supranational Svijeta ili Miss Earth Hrvatske za Miss Earth. To su dva izbora s kojih nosim lente iz prethodnih godina, a za Miss Earth Hrvatske sam bila čak prva pratilja.

VIDEO Tragedija u obitelji Vlatke Pokos: 'Izgubila sam sestru'