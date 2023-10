Hollywood šokiran odlaskom Chandlera: Oh, ne Matthew, ti draga propaćeno dušo...

Hollywood oplakuje smrt glumca i komičara Matthewa Perryja. Perry, najpoznatijeg po svom simpatičnom i sarkastičnom liku Chandlera Binga u seriji "Prijatelji". Glumac je pronađen mrtav u subotu u hidromasažnoj kadi u svom domu u Los Angelesu. Imao je 54 godine.

Warner Bros. Television Group, koja je producirala “Prijatelje”, opisala ga je kao “komičarskog genija”.

"Shrvani smo smrću našeg dragog prijatelja Matthewa Perryja", stoji u izjavi studija koju je dobio The Times. “Matthew je bio nevjerojatno darovit glumac i neizbrisiv dio obitelji Warner Bros. Television Group. Utjecaj njegovog komičarskog genija osjetio se diljem svijeta, a njegova će ostavština živjeti u srcima mnogih. Ovo je srceparajući dan, a mi šaljemo našu ljubav njegovoj obitelji, njegovim voljenima i svim njegovim odanim obožavateljima.”

Studio je nedavno producirao HBO Max specijal za 2021. koji je ponovno okupio originalnu postavu naj pozornici serije na parceli studija Warner Bros. u Burbanku.

VIDEO: Policija ispred doma preminule zvijezde "Prijatelja"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

NBC, koji je emitirao "Prijatelje" od 1994. do 2004., također je objavio izjavu.

"Nevjerojatno smo tužni zbog prerane smrti Matthewa Perryja", rekla je mreža u izjavi. “Donio je toliko radosti stotinama milijuna ljudi diljem svijeta svojim savršenim komičnim tajmingom i ironičnom duhovitošću. Njegovo će naslijeđe živjeti kroz bezbrojne generacije.”

Perry je otkriven bez svijesti u svom domu oko 16 sati. Izvori iz policijskih snaga, koji su anonimno govorili za The Times, nisu naveli uzrok smrti. Na mjestu događaja nije pronađena droga i ne sumnja se na prekršaj, rekli su.

Perryjeva kolegica iz serije "Prijatelji" Maggie Wheeler, koja je u hit seriji glumila njegovu djevojku Janice, koja se ponovno vraća, podijelila je slatku počast na Instagramu.

“Kakav gubitak. Nedostajat ćeš svijetu, Matthew Perry”, napisala je. “Radost koju si mnogima donio u svom prekratkom životu ostat će živ. Osjećam se tako blagoslovljeno svakim kreativnim trenutkom koji smo dijelili.”

Perryjeva televizijska mama Morgan Fairchild rekla je da je slomljena zbog vijesti o glumčevoj smrti.

"Srce mi je slomljeno zbog prerane smrti mog 'sina' Matthewa Perryja", napisala je na Twitteru. “Gubitak tako briljantnog mladog glumca je šok. Šaljem ljubav i sućut njegovim prijateljima i obitelji, posebno njegovom tati, Johnu Bennettu Perryju, s kojim sam radila na Flamingo Roadu & Falcon Crestu. #RIPMatthew.”

Još jedna kolegica, Laura Benanti, koja se pojavila uz Perryja u "Go On", odala mu je počast na Instagramu. NBC-jev sitcom emitiran je od 2012-13.

“Matty je bio velikodušan, briljantan i talent bez premca. Kakav porazan gubitak. Neka mu je uspomena na blagoslov”, napisao je Benanti.

Selma Blair također je nahvalila Perryja na Instagramu: “Moj najstariji prijatelj. Svi smo voljeli Matthewa Perryja, a ja posebno. Svaki dan. Voljela sam ga bezuvjetno. I on mene. I slomljena sam. Slomljenog srca. Lijepi snovi Matty. Slatki snovi."

Mira Sorvino, koja je glumila s Perryjem u televizijskom ansambl filmu iz 1994. "Paralelni životi", opisala je njegov humor kao "jedinstven".

"O ne!!! Matthew Perry!! Ti slatka, problematična dušo!! Neka nađeš mir i sreću na nebu, nasmijavaš sve svojom neobičnom duhovitošću!!!” Sorvino je napisao na X, prije poznatom kao Twitter.

Kanadski premijer Justin Trudeau - Perryjev kolega iz osnovne škole - također je odao počast.

“Odlazak Matthewa Perryja je šokantan i tužan”, napisao je Trudeau na X. “Nikad neću zaboraviti igre u školskom dvorištu koje smo igrali i znam da ljudi diljem svijeta nikada neće zaboraviti radost koju im je donio. Hvala za sav smijeh, Matthew. Bio si voljen – i nedostajat ćeš.”

Meredith Salenger napisala je da su se njih dvoje upoznali kada su imali 16 godina - zajedno su glumili u drami iz 1988. "A Night in the Life of Jimmy Reardon".

“O ne ne ne ne ne ne! Matty! Oh čovječe. Srce mi se slama. Matty... Matthew i ja se poznajemo od svoje 16. godine. Oh čovječe. Bez riječi. Počivaj u miru slatki @MatthewPerry,” rekao je Salenger na X.

Melissa Rivers također je na Twitteru izrazila sućut Perryju, svom kolegi iz srednje škole.

“Danas je umro kolega iz srednje škole. Tako tužno. Prerano otišao. RIP”, tvitao je Rivers.

U međuvremenu, Rumer Willis podijelila je uspomene na svoje vrijeme s Perryjem i njezinim ocem, Bruceom Willisom, na setovima filmova “The Whole Nine Yards” i “The Whole Ten Yards”.

“Bio je tako ljubazan, zabavan i drag s mojim sestrama i sa mnom i mislim da me njegova fizička komedija i taj film još uvijek toliko nasmiju”, napisala je na svom Instagram storyju.

Oskarovka Octavia Spencer oplakala je Perryjevu smrt na Instagramu.

“Nevjerojatno sam tužna što čujem da je Matthew Perry danas preminuo”, napisala je. “Njegov dar svijetu ostat će zauvijek upamćen. Šaljem ljubav Matthewovoj obitelji, prijateljima, kolegama i milijunima obožavatelja diljem svijeta.”