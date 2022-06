Holivudska glumica hrvatskih korijena nakon 6 mjeseci šutnje pratiteljima otkrila sretnu vijest: 'Najbolja odluka'

Stana Katic (44), holivudska glumica hrvatskih korijena, u tajnosti je rodila svoje prvo dijete i to još koncem prošle godine. Da se ostvarila u roditeljskoj ulozi Stana je otkrila na Instagramu tek nedavno. Povodom Dana očeva, koji se u Kanadi obilježava 19. lipnja, glumica je svom suprugu, financijskom savjetniku Krisu Brkljači, čestitala i tako otkrila da je u njihovu obitelj stigla prinova.

- Sretan Dan očeva svim očevima, no najsretniji želim svojoj ljubavi. Najbolja odluka koju sam ikada donijela je da se spojim s tobom. Volimo te i sretni smo što možemo dijeliti ovaj život s tobom - napisala je glumica pored nekoliko fotografija na kojima pozira sa suprugom s kojim se u tajnosti vjenčala 2015. godine na jadranskoj obali.

Inače, Stanu Katić gledatelji su najbolje upoznali zahvaljujući seriji „Castle“, a njezini roditelji rodom su iz Sinja i Vrlike te su trbuhom za kruhom otišli u Ameriku, a Stana se rado vraća u Hrvatsku, gdje se i udala. – Udala sam se nadomak Splitu, malo u unutrašnjosti, na rijeci Cetini – ispričala je u intervju za In Magazin i dodala kako je i njezin suprugom podrijetlom iz Hrvatske. Obožava dalmatinsku kuhinju, a pogotovo kruh ispod peke, blitvu i bakalar.

Foto: nph/NORDPHOTO Stana Katic attends the photocall for 'Absentia' at El Beatriz Madrid Auditorium on March 20, 2019 in Madrid, Spain. (Foto: nordphoto / Alterphoto /Alconada) /PIXSELL