Glumila je u kultnoj seriji i mnogima je bila jedna od najljepših žena na svijetu, a evo kako danas izgleda

Jeri Ryan imala je 30 godina kada se pojavila u seriji "Zvjezdane staze: Voyager", u kojoj je glumila Sedmu Od Devet, nekadašnju pripadnicu Borg kolektiva koju je spasila kapetanica Janeway i pridružila posadi Voyagera.

Lijepa Jeri svojom je posadom brzo osvojila muškarce širom svijeta, a iako je glumila u još nekoliko poznatih serija poput "Bostonsko pravo" ili "Bosch", svima je prepoznatljiva po ulozi u Voyageru.

Ryan danas ima 55 godina, a nedavno se pojavila na 51. dodjeli nagrade Saturn u Los Angelesu. Tamo je, kao i obično, privlačila pažnju svojim izgledom. Glumica se nije puno promijenila od dana najveće slave, te još uvijek ima prekrasnu dugu plavu kosu i lijepo lice. Bila je odjevena u bijelo odijelo, te je spremno pozirala fotografima.

Foto: Profimedia

Inače, Jeri Ryan svoju je ulogu Sedme Od Devet reprizirala i u seriji "Picard", a mogli smo je vidjeti i u seriji 'Tijelo je dokaz'.

VEZANI ČLANCI:

Picarda je u seriji 'Zvjezdane staze: Nova generacija' utjelovio glumac Patrick Stewart. Sir Patrick porijeklom je Britanac, a Picarda je glumio u 178 epizoda popularnog sci-fi serijala između 1987. i 1994. te u još četiri filma.

GALERIJA Marko Grubnić puno se promijenio od početka karijere, a pogledajte kako se tada odijevao

"Uvijek ću biti iznimno ponosan na to što sam bio dio serije "Zvjezdane staze: Nova generacija", no kada je u proljeće 2012. pala zadnja klapa uistinu sam pomislio da je mojoj ulozi u serijalu došao kraj", kazao je ovaj šekspirijanski glumac koji živi u New Yorku.

VIDEO Nakon prisnih fotki s producentom Ella Dvornik objavila znakovitu poruku: 'Kako je bilo dobro…'