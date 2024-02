VIDEO Rimca u New Yorku dočekalo neugodno iznenađenje: 'Nisam računao na ovo'

Mate Rimac trenutačno je u New Yorku. Voli biti aktivan pa je otišao na trčanje u Central Park, no ono što je mnogima zanimljivo je odjeća koju je poduzetnik odabrao. Naime, Mate je trčao u kratkim hlačama i laganoj majici - bez obzira na to što u Velikoj jabuci pada snijeg. “Nisam računao na ovo kad sam se pakirao. Kao što vidite. Trčim u Central Parku – po snijegu. Ali zapravo je jako kul. Predivno je” rekao je Rimac u videu.

Brzo su mu se ispod objave javili pratitelji.

“Znam da u pjesmi ide ‘Hercegovina-Kalifornija’, ali u krivom si dijelu”, “E moj Mate, priladit ćeš bubrige”, “Idući put pametnije”, “Nije Amerika Hercegovina”, samo su neki od komentara koje su mu uputili.

Inače mnoge je u prosincu Rimac razdragao posebnim videom. Sanja, žena koja je kao čistačica radila u Rimčevoj tvrtki odlazila je u mirovinu, a kolege su joj priredile oproštaj. Bilo je emotivno, a to se vidi i na snimci koju je Mate Rimac objavio na Facebooku. "Svi Hrvati znaju kako su naše čistačice potlačene i izrabljivane (vidi čistačicagate). Naše teta Sanja odlazi u mirovinu nakon 10 godina u firmi uz oproštaj kolega Facility teama (čistačice, domari, održavanje…). Točno se vidi kako je svima loše i teško", napisao je Rimac.

"Hvala, Sanja, na svemu, ne mogu vjerovati da je 10 godina prošlo! I hvala svim kolegama koji svaki dan daju doprinos svemu što radimo. Kako je jedan čistač rekao Kennedyu kada je bio u posjeti NASA Space Centru ‘62. godine kad ga je pitao što radi: “I’m helping put a man on the Moon, Mr. President.", završio je objavu.

Na snimci se vidi da je gospođu Sanju provozao i u svojoj Neveri, uz ovacije okupljenih zaposlenika.

U samo četiri sata video je na Facebooku zaradio više od 4000 reakcija i mnoštvo komentara. "Malo je takvih šefova"; "svaka čast"; "biti dobar prema ljudima ne košta ništa. Bravo!", neki su od njih.

