Glumica zatekla svog oca i muža u krevetu: Majka ju je upozoravala prije vjenčanja, no nije slušala

Engleska kazališna, filmska i televizijska glumica Vanessa Redgrave jednom je došla u restoran s kritičarem Bernardom Levineom, a odmah potom je očarala i redatelja Tonyja Richardsona koji joj je tada poslao poruku na papiriću. Kako tada Vanessa nije ponijela naočale, zamolila je Levinea da joj pročita poruku koja je završavala riječima: 'I poruči gospodinu Levineu da se je**'. Vanessa se nakon toga prestala družiti s Levineom, a s Richardsonom je započela ljubavnu romansu koja je bila toliko intenzivna da se njegov tadašnji cimer žalio na polomljen namještaj nakon što bi Vanessa spavala kod njih u stanu, pisali su mediji.

Glumačko-redateljski par vjenčao se 1962., a iako se Vanessa nadala sretnom životu, između njih dvoje se pojavila i činjenica da je kazališni redatelj bio biseksualne orijentacije, odnosno volio je i žene i muškarce. Naime, njegova seksualna orijentacija nije bila tajna u Hollywoodu pa je tako čak i Vanessina majka Rachel otvoreno izražavala svoje sumnje da je Tony više skloniji muškarcima. Budući da je biseksualac bio i Vanessin otac, inače slavni glumac Michael Redgrave, a on ju je navodno često varao i s muškarcima i ženama.

Iako se njeni roditelji nikad nisu rastali, spavali su u odvojenim sobama. Svatko je imao svoje ljubavnike, a jedan od Michaelovih ljubavnika čak je povremeno živio s njima. Nakon vjenčanja, Vanessina je karijera krenula uzlaznom putanjom, dok je Tony bio ogorčen jer mu je Oscar promaknuo u čak četiri navrata, a utjehu je tražio u izlascima. Sve više vremena počeo je provoditi s glumicom Jeanne Moreau, dok je Vanessa bila posvećena odgoju njihovo dvoje djece. - Osjećam se potpuno sluđeno. Jeanne ima nevjerojatnu seksualnu energiju i potpuno je drugačija od ostalih ljudi - tada je otvoreno rekao, već sada pokojni redatelj supruzi, koja se ipak trudila održati i njegovati njihov brak.

Od svega je odustala kad se Tony s Jeanne preselio u Rim zbog snimanja filma. Otišla je tad u Rusiju, no nakon nekog vremena poželjela je ipak još jednom popraviti stvar sa suprugom i vratila se u njihov stan. Upravo tada se dogodio presudan trenutak u njezinu životu. Redatelj Brian Desmond Hurst bliskim je prijateljima ispričao da se glumica vratila u stan i zatekla Richardsona u krevetu sa svojim vlastitim ocem. - Draga, ti ga voliš, ja ga volim. Ne vidim u čemu je problem - navodno je kazao njen otac, prenosili su mediji.

Glumica, naravno i nakon spekulacija to nikada nije potvrdila, a od Tonyja se razvela nakon pet godina braka. Usprkos svemu ostali su u prijateljskim odnosima. - Ako nekog volite, zaista je glup da prekinete svaki kontakt s njim. To što više nemate razloga da živite zajedno, ne znači da ne treba sačuvati ba nešto što vas povezuje - kazala je jednom. Njih dvoje su se zajednički brinuli za svoje dvoje djece, a u bliskim su odnosima ostali sve do njegove smrti 1991. godine.

