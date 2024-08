Glumac nominiran za Oscara uskoro stiže u Hrvatsku, otkriven i razlog

Kralj ljeta na hrvatskoj će obali obilježiti drugo izdanje 35mm Vis Film Festivala, koje će se održati od 6. do 10. rujna, a posebnu pozornost privukao je najavljeni dolazak hollywoodske zvijezde Woodyja Harrelsona. Glumac koji se može pohvaliti trima nominacijama za Oscara na festivalu će predstaviti film ''Narod protiv Larryja Flinta'', kultno ostvarenje češko-američkog filmaša Miloša Formana. Harrelson će upriličiti projekciju filma u kojem je utjelovio naslovnu ulogu koja mu je 1996. donijela brojna priznanja, uključujući nominacije za Oscar, Zlatni Globus i SAG nagradu, te učvrstila njegovu poziciju među najistaknutijim glumcima generacije.

Očekuje se da će popularni Woody 7. rujna osobno participirati u razgovoru s publikom, tijekom kojeg će se prisjetiti suradnje s Formanom i podijeliti svoje mišljenje o filmu. U toj prilici pridružit će mu se Martina Formanova, supruga i stalna suradnica pokojnog redatelja, uključujući i ovaj film. Harrelson je još uvijek izrazito aktivan u svijetu glume te se nedavno s Justinom Therouxom pojavio u seriji ''The White House Plumbers'' i sportskoj komediji ''Champions''. Glumio je i u filmu ''Trokut tuge'', dobitniku Zlatne palme na Filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine.

Inače, cilj ovog još uvijek mladog i hvalevrijednog događaja u Hrvatskoj očuvanje je filmske tradicije kroz puštanje filmova snimljenih na 35-milimetarskoj filmskoj vrpci, a ovogodišnje izdanje tematizirat će jednog od najvećih europskih redatelja, već spomenutog Miloša Formana, čiji opus uz navedeni film sadrži i druga velika djela poput "Kose", "Leta iznad kukavičjeg gnijezda", "Amadeusa". Osim filma "Narod protiv Larryja Flinta", domaća će publika imati priliku uživati i u potonja dva.

Podsjetimo, Harrelsonu ovo neće biti prvi posjet Lijepoj Našoj. Legendarni glumac prije dvije godine odmor je proveo na našoj obali, a poveo je i svoju suprugu Lauru Louie. Woody, supruga i prijatelji zaputili su se gumenjakom na Hvar, on je veselo mahao putnicima na brodu, a kada je uočio fotografe, glumac im je pokazao srednji prst. Ovo nije prvi put da je Harrelson u Hrvatskoj, glumac je prije nekoliko godina posjetio i Dubrovnik, a kako je ispričao u jednom intervjuu, našao se u društvu zgodnih djevojaka, zbog čega su ga zamalo pretukli neki muškarci na plaži.

– Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na ''Cheersu'', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj – kazao je Woody.

Brojne hollywoodske zvijezde svakog ljeta dođu na odmor u Hrvatsku, no vjerojatno ih se nikad nije toliko našlo na istom mjestu kao prije dvije godine u splitskom restoranu "Zoi". Naime, tamo su na večeru došli glumački par Chris Rock i Lake Bell, a pridružili su im se i kolege Woody Harrelson sa suprugom Laurom Louie, Sacha Baron Cohen, David Spade te Guy Oseary, jedan od najpoznatijih glazbenih menadžera, čiji su klijenti Madonna, Red Hot Chili Peppers i U2.

Veselo društvo u kojem su Chris Rock, Sacha Baron Cohen, Woody Harrelson, Matthew McConaughey nekoliko je dana uživalo na luksuznoj jahti Serenity, čiji tjedni najam iznosi 500.000 eura. Nakon Trogira, Splita, Hvara i Korčule stigli su do Dubrovnika. Tamo ih je snimio fotoreporter Pixsella i uhvatio je Harrelsona i McConaugheya dok su na dasci za SUP veslali uz obalu. Nakon toga pridružili su se ostatku ekipe na jahti i Matthew je odlučio vježbati kako bi održao svoju formu i tijekom odmora, a uskoro mu se pridružio i Sacha Baron Cohen. Harrelson, koji je u ovom društvu zadužen za zafrkanciju sa strane, promatrao ih je i počeo oponašati Matthewove pokrete dok vježba. Ova ekipa i inače uglavnom ljetuje zajedno, a Matthew i Woody odlični su prijatelji koje veže i zajednički rad na seriji "Pravi detektiv".

