Woody Harrelson uživa u Hrvatskoj, no zasmetali su mu fotografi kojima je pokazao srednji prst

Glumac Woody Harrelson (60) stigao je u Hrvatsku! Legendarni glumac na odmoru je na našoj obali, a poveo je i svoju suprugu Lauru Louie(55). Woody, supruga i prijatelji zaputili su se gumenjakom na Hvar, on je veselo mahao putnicima na brodu, a kada je uočio fotografe, glumac im je pokazao srednji prst.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 14.07.2022. Hvar/Split - Woody Harrelson nakon vecere s prijateljima, ukraco se na gumenjak i mahao je putnicima na brodu, nakon cega je fotoreporteru pokazao srednji prst. Woody je u drustvu supruge Laure Louie Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ovo nije prvi put da je Harrelson u Hrvatskoj, glumac je prije nekoliko godina posjetio i Dubrovnik, a kako je ispričao u jednom intervjuu našao se u društvu zgodnih djevojaka, zbog čega su ga zamalo pretukli neki muškarci na plaži.

- Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na 'Cheersu', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj - kazao je Woody.

Podsjetimo, brojne hollywoodske zvijezde svakog ljeta dođu na odmor u Hrvatsku, no vjerojatno ih se nikad nije toliko našlo na istom mjestu kao sinoć u splitskom restoranu "Zoi". Naime, tamo su na večeru došli glumački par Chris Rock i Lake Bell, a pridružili su im se i kolege Woody Harrelson sa suprugom Laurom Louie, Sacha Baron Cohen, David Spade, te Guy Oseary, jedan od najpoznatijih glazbenih menadžera, čiji su klijenti Madonna, Red Hot Chili Peppers i U2. Kako piše Slobodna Dalmacija, društvo je na meniju imalo rižoto od plodova mora, lignju carpaccio, file mignon, janjeći filet i desert.

Inače, komičar i glumac Chris Rock (57) i njegova nova djevojka Lake Bell (43) viđeni su u utorak kako se drže za ruke u romantičnoj šetnji u Trogiru u Hrvatskoj. Za Bell se dugo šuškalo da je u vezi s komičarem, no par to nije još potvrdio javno. Ali, njihova držanja za ruke i zagrljaji kod nas su. Dok su zajedno šetali trogirskom rivom, s pogledom na ogromne jahte na obližnjem pristaništu, isprepletali su ruke i grlili se. Rock je na sebi imao šešir, sive hlače, bijelu košulju, srebrne sunčane naočale i tenisice, a njegova djevojka imala je laganu bluzu s otvorenim leđima, crne hlače i cipelice s malom potpeticom. Prolaznici su rekli kako je par zagrljen i nasmijan izašao iz restorana u Trogiru, no čim je komičar ugledao fotografe, uozbiljio se i maknuo ruke s nje.