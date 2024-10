Gabi iz 'Života na vagi' otkrila kako je i dalje neki ljudi ne podržavaju: 'Zaboli me'

Gabrijelu Crnjac upoznali smo kao kandidatkinju prve sezone 'Života na vagi' i do sada je izgubila više od 130 kilograma. Na društvenim mrežama često objavljuje šaljive statuse, no i one motivirajuće te je tako sada, uz fotografiju, napisala kako čovjek sam treba biti odgovoran za svoj život.

''U životu nisu uspjeli samo oni koje su svi podržavali, uspjeli su i oni koji su rekli "j*bite se, ja hoću uspjeti, uopće me ne zanima što vi mislite. Ne mogu nas roditelji, obitelj, prijatelji i okolina učiti niti o uspjesima niti o bilo čemu. Može ti netko smetati na tom putu, podmetati ti, sputava te, ali ti si kriv ako ga trpiš. Ne možemo i ne trebamo biti "žrtve" nečijeg mišljenja. "Nisu mi dali", "nisu me podržali", "nisu mi pomogli". Ja nikoga ništa nisam ni pitala. Odlučila sam. I za promjenu posla i seljenja u drugi grad zbog sezonskog posla, i za 'Život na vagi', i za operaciju želuca, i za uklanjanje viška kože, i za sve ostalo što sam u bilo kojem trenutku smatrala ispravnom odlukom za sebe. "Ovaj se ne slaže s tim, onaj se ne slaže s tim". "Bit će ti teško", "Što ako ne uspiješ izdržati". Zaboli me. Nemojte da vam se dogodi da napunite 40, 50 godina i kažete kako vas nisu podržavali. Oprostite, mene i dalje mnogi ne podržavaju i ne slažu se s mojim odlukama, mojim načinom života, a valjda i time sto uopće postojim, ali to ne umanjuje i ne sprječava moj uspjeh i to da živim onako kako ja želim", napisala je.

Gabrijela je potom svima poručila da mogu uspjeti ako to žele, a podržali su je i gledatelji. "Kad čovjek shvati da se ne živi od tuđeg mišljenja i tuđih očekivanja, onda je na pravom putu. Jedino je bitno kako vidiš i doživljavaš sam sebe". "Sve dobro napisano". "Uspjela si. Bravo", piše RTL.hr.

Podsjetimo, Gabi je nedavno na mrežama podijelila razloge zašto misli da ne može imati dečka. ''Danas sam konačno shvatila zašto ja ne mogu imati dečka. To se moraš dopisivati od jutra do mraka, laku noć, lijepo spavaj... Pa dok ja ovakva ćorava ubodem gdje su emotikoni poljupca i srca... Pa ujutro dobro jutro, a nije dobro jer sam se probudila nadrndana jer se nisam naspavala. Pa moraš biti ljubomorna, jer se to očekuje i jer ako nisi, nije ti stalo. Pa pazi što radi, kome lajka.. ma bježi... stres'', našalila se Gabrijela, prenosi RTL.hr.

Na društvenim mrežama je priznala kako je bila na operaciji želuca, a ranije je za gore spomenuti medij otkrila kako često dobiva ružne komentare zbog toga. "Dobivam jako ružne komentare, ljudi mi se jave u inbox s ružnim riječima i neugodnim te drskim pitanjima. Pitaju me na koliko sam operacija do sada bila, kakvih veza imam u bolnici da idem na toliko plastičnih operacija i koliko sam ih imala dosad. Također me pitaju, kako su ostali uspjeli skinuti kilograme, bez operacije...", priznala je ogorčeno Gabrijela, no ipak ima i onih pozitivnih. Neki traže i savjete.

''Jave mi se za pomoć i savjet oko gubitka kilograma, no ne mogu im pomoći jer smo svi različiti... Da ja išta znam, ne bih nikada ni došla do tog broja kilograma'', priznala je skromno Gabrijela koja je napravila veliku stvar – skinula više od 130 kilograma, aktivnim i zdravim načinom života. ''S devet godina sam prvi put završila u bolnici zbog prekomjerne težine. To je moja borba koja traje otkad znam za sebe i trajat će vjerojatno cijeli život. Nisam kilograme skinula čarobnim štapićem, a pokušavala sam svašta. Zato sam i pristala na show 'Život na vagi' koji mi je jako pomogao, u kojem sam puno toga naučila. No bila sam na operaciji želuca i otvoreno progovorila o njoj. To ne skrivam jer sam pokušavala sve načine i nije išlo. Ljudi me zbog toga napadaju, da kako bez operacije nisam uspjela, a nitko ne zna da sam prije same operacije skinula 100 kilograma, a nakon operacije samo 30. Ljudi misle da sam sve kilograme skinula samo zbog operacije želuca... Sada idem tri puta tjedno na grupne treninge, a vikendima šetam po 15 kilometara dnevno. Od ugljikohidrata ne jedem kruh, krumpir, tijesto. Većinom su na mom meniju meso i salate, a svako jutro pojedem proteinsku čokoladicu, nekada se vikendom počastim sladoledom'', priznala je Gabrijela koja trenutno varira između 88 i 90 kilograma, a njezina borba intenzivno traje posljednjih sedam godina.

