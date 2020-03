Franka zgrožena apokaliptičnim prizorima: 'I odjednom sve je drugo nebitno'

Strah je jutros zavladao zagrebačkim ulicama, a nakon njega uslijedili apokaliptični prizori iz hrvatske metropole. Potres magnitude 5,3 po Richteru urušio je centar Zagreba. Štete se još uvijek zbrajaju, a brojni poznati putem društvenih mreža izrazili su svoju tugu zbog stravičnih posljedica. Jedna od njih je i pjevačica Franka Batelić.

- Britanac najljepši, Zagreb najdraži. I odjednom, sve je drugo nebitno. Budite na sigurnom, čuvajte jedni druge. Ovo je veliki test solidarnosti, snage, odgovornosti naše generacije. Prebrodit ćemo i ovo - zajedno - napisala je Franka na svom Instagramu uz sablasnu fotografiju iz centra grada.

Podsjetimo, štetu nakon potresa pokazao je i Edo Maajka kojem su pukli svi zidovi u stanu, a najlošije je prošla komičarka Marina Orsag koja je ostala bez krova nad glavom.

- Za sve koji/e brinu... dobro smo i ja i Zvonko. Nemamo više gdje za živjeti, al i to će se riješiti. Stay positive and away from people!!- napisala je Marina i zamolila sve da ju trenutno ne zovu.

- Javit ću se. Dobro sam, al sam još u šoku i ne da mi se ponavljati jednu te istu priču. Kad dođem sebi, javim se. Trenutno idem odspavati malo u autu, pa kad prođe ovo sve idem vidjet jel se šta da spasiti iz stana. Hvala vam svima na brizi - poručila je Orsag.