Edo Maajka pokazao kako izgleda njegov stan nakon potresa: 'Popucali su mi svi zidovi'

Potres koji je jutros zadesio Zagreb osim straha i panike mnogima je donio i veliku materijalnu štetu. Urušeni objekti, porušeni krovovi i popucali zidovi dočekali su brojne stanovnike Zagreba. Posljedice potresa magnitude 5,3 po Richteru pokazao je i glazbenik Edo Maajka. Popularni pjevač na Instagramu je objavio fotografiju koja prikazuje nastalu štetu.

- Nadam se da ste dobro - napisao je Edo u opisu fotografije na kojoj se vide popucali zidovi. Srećom, šteta je samo materijalna.

Na upit obožavatelja kao je on i njegova obitelj Edo je otkrio da su svi dobro. -Dobro smo!!!! Zidovi su popucali svi, odo čistit malo i smirit mačke - dodao je glazbenik.

S golemom štetom jutros se suočila i komičarka Marina Orsag koja je zbog potresa ostala bez krova nad glavom.

- Za sve koji/e brinu... dobro smo i ja i Zvonko. Nemamo više gdje za živjeti, al i to će se riješiti. Stay positive and away from people!!- napisala je Marina i zamolila sve da ju trenutno ne zovu. - Javit ću se. Dobro sam, al sam još u šoku i neda mi se ponavljat jednu te istu priču. Kad dođem sebi, javim se. Trenutno idem odspavat malo u autu, pa kad prođe ovo sve idem vidjet jel se šta da spasiti iz stana. Hvala vam svima na brizi - poručila je Orsag.

O potresu u Zagrebu oglasila se na društvenim mrežama i dizajnerica Matija Vuica. - Kada me fejs pita što mi je na umu..evo: nakon koronavirusa, potresa,...ne daj Bože većeg zla I da...Dobro smo, zidovi puknuti, sve razbijeno, smrzavali se vani cijeli jutro..al DOBRO SMO - napisala je Matija.