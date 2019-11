Franka ponosno pokazala trudnički trbuščić u šetnji gradom

Lijepa pjevačica Franka Batelić i njezin suprug nogometaš Vedran Ćorluka još su u kolovozu objavili da očekuju svoje prvo dijete, a za razliku od mnogih pjevačica koje su tijekom trudnoće izbjegavale pokazivati trbuh, Istranka se svojim ponosi. Objektiv našeg fotoreportera uhvatio ju je kako u stylish izdanju, uvijek modernoj crnoj boji i trendovskom ružičastom kaputiću, šeće s njihovim ljubimcem, psićem Oskijem.

Svi koji poznaju ovaj zgodni par tvrde kako su doista presretni i rođeni jedno za drugo, a na početku njihove veze mnogi im nisu davali šanse. Naime, naočit, markantan, uspješan... Vedran Ćorluka oduvijek je bio muškarac za kojim su uzdisale brojne Hrvatice. Na njegov šarm pale su i brojne domaće ljepotice. Više od tri godine ljubio je Ivu Buzov, a iza njega su i veze s riječkom manekenkom Vedranom Linardić te Lanom Čermak, unukom bivšeg generala Ivana Čermaka. No, sve one pale su u drugi plan nakon što je u ljeto 2012. godine Vedran upoznao tada pjevačicu u usponu Franku Batelić.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Tijekom zajedničkih izlazaka na popularnom Zrću rasplamsala se romansa između Franke i Vedrana koja je pretočena u ljubav i šest godina kasnije okrunjena brakom. No, takvom scenariju malo tko se nadao. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu. Velike životne promjene Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu. Razdvojenost im je padala teško, no oboje su davali sve od sebe da uspiju. - Veze na daljinu su teške. No ako je ljubav dovoljno jaka, sve se može ostvariti, pa i takva veza - izjavila je na početku veze Franka.

Svog je dragog ubrzo i posjetila u Moskvi koja ju je očarala. Njezini odlasci u rusku prijestolnicu postali su sve učestaliji, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji pjevačica je s vremenom nauči-la ćirilicu i progovorila ruski. Bila je to još jedna potvrda iskrene i prave ljubavi. Zbog Ćorluke je voljela i nogomet, a baš kao što je i on nju podupirao u glazbenoj karijeri tako je i ona njega često bodrila s tribina. Podrška nije izostala ni tijekom najvažnijih nogometnih manifestacija poput Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu i europskog prvenstva u Francuskoj.

Foto: Instagram

Puno su putovali zbog nogometa, a i rijetke slobodne trenutke najradije su provodili na putovanjima. Posebno primamljive bile su im egzotične lokacije, a nezaobilazna destinacija, naročito u blagdansko doba, već go-dinama im je i New York. Žena iz snova - Kod Franke mi se sve svidjelo, i to od prvog trenutka kad sam je upoznao. Pronašao sam ono što bih svakom muškarcu poželio da pronađe - izjavio je Ćor-luka u jednom od intervjua za Story. Koliko je ponosan na svoju odabranicu nogometaš nije krio tijekom Eurosonga na kojem nas je predstavljala Franka.

A da je doista pronašao sve ono što je tražio dokazao je i prošlo ljeto kada se lijepoj pjevačici obvezao na vječnu ljubav. Raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri, a novopečeni supružnici u bračnu luku uplovili su uz hitove Tonyja Cetinskog. Danas uživaju u zajedničkom životu.