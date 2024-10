Haris Džinović nakon ročišta progovorio o bivšoj supruzi i otkrio je li ponovno zaljubljen

Pjevač Haris Džinović jučer je imao zakazano ročište s bivšom suprugom Melinom oko podjele imovine. Nakon izlaska iz sudnice novinarima nije htio komentirati postupak, no osvrnuo se na razvod.

"Na tu temu ne odgovaram ništa. Ovo je jedno procesno ročište povodom razvoda braka. Razveo se Ben Affleck dva puta, što ne bih ja", rekao je za Blic pa otkrio bi li se htio ponovno oženiti.

"Ne vjerujem da ću. Ne znam zašto bih. Razvodi pljušte sa svih strana. Totalno je bezveze, sve to može biti lagano. Takvo je vrijeme, tako ljudi žele... Ali ne kopam po tuđim stvarima, i svoje stavljam pod prljav veš".

Priznao je i je li možda trenutno zaljubljen.

"Ne. Kako ću biti zaljubljen? Što bi bio zaljubljen? Ma, kakvi. Taman posla da se ja u ovim godinama zaljubljujem", rekao je Haris.

Inače, po pisanju srpskih medija, Haris je s Melinom podigao ogroman zajednički kredit za vilu na Senjaku u kojoj su zajedno živjeli, a u kojoj pjevač i dalje živi s djecom, dok se Melina preselila na drugu lokaciju.

"Stjecanje bilo koje imovine u braku smatra se zajedničkom imovinom, ali dijeli se srazmjerno doprinosu koji je supružnik, odnosno koji su supružnici imali u stjecanju imovine. Naravno, supruga, odnosno majka, ima poseban doprinos u stjecanju te imovine iz razloga što samo odgajanje i čuvanje djece, kao i kućanski poslovi, kuhanje, peglanje, čišćenje i sve ostalo što čini poslove majke i domaćice, predstavljaju poseban doprinos koji može, kad se obračunava u brojkama, u samom startu iznositi oko nekih 15-20 posto“, rekao je odvjetnik, navodi nova.rs.

Dodao je i sljedeće:

"Vezano za nekretnine koje su stečene u braku također igra ulogu tko, koliko, kad i od čega je kupio nekretnine i u kojem obimu“.

Melina Džinović nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića vratila je svoje staro prezime Galić, a to nije bila jedina novost u njezinom životu u zadnjih nekoliko mjeseci otkako je ostavila supruga. Melina je navodno odselila iz Srbije i preselila se na Azurnu obalu, piše Blic i već nekoliko mjeseci živi na novoj adresi.

"Vidjeli ste i sami da se razvodom od Harisa nije oglašavala. Žena je jednostavno ostavila sve iza sebe i krenula dalje. Ima planove za svoju budućnost, želi živjeti i uživati ​​u životu, veseli se svemu novom što joj ovaj novi početak donosi. Selidba nije mala stvar, ali se lako prilagodila" - kaže za “Blic” izvor blizak Melini. Dok je bila u braku s poznatim pjevačem govorila je kako joj ništa nije draže nego biti žena Harisa Džinovića.

"Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kad ih prozivaju za muževima. Prije svega, ja sam supruga velikog čovjeka u svakom smislu, ne samo u karijeri, i toliko sam ponosna da vam to ne mogu objasniti. Haris me zove Melša i ja se javljam na telefon sa: "Bok, ja sam Melša Harijeva", a s druge strane, to kako ćeš se zvati niti ruši niti stvara tvoj identitet", rekla je jednom Melina. Kada je javnost doznala za razvod ovog para pjevač se oglasio i na ovu temu rekao sljedeće:

"Ne znam zašto se digla tolika frka, to je običan proces, običan razvod. Stara je izreka "Muž koji vara posljednji sazna", nije to netko uzalud izmislio. Ne pitajte me ništa o razvodu, pitaj Melinu, nisam ja ostavio nju nego je ona ostavila mene, ona sve zna. Nisam spreman za novu ljubav, ne u principu". Dodao je tada i kako nije u kontaktu s bivšom suprugom s kojom ima dvoje djece.

