Poznati kirurg otkrio koja slavna Hrvatica je najbolje ostarila, a da je radila estetske korekcije

Naš najpoznatiji estetski kirurg, doktor znanosti Siniša Glumičić, posljednjih desetljeća imao je priliku surađivati s brojnim poznatim damama iz domaćeg javnog života, a tijekom svoje karijere duge 28 godina izveo je preko 12 tisuća operacija. Zagrepčanin je nedavno gostovao u Jurnal Unfiltered podcastu, a tom je prilikom voditeljici Miji Matić otkrio koja hrvatska diva u poznim godinama života je po njemu savršeno ostarila, a da je pritom obavila određene korekcije.

Kako kaže, riječ je o njegovoj dobroj prijateljici: - Evo recimo ja imam jednu moju jako dragu pacijenticu i prijateljicu, koja je sad ušla u duboke godine, i koja je radila i nije skrivala, a izgleda divno i dandanas, sve što je rađeno, rađeno je fantastično - Tereza Kesovija - istaknuo je legendarnu dubrovačku glazbenicu doktor Glumičić te utvrdio kako je ona idealan primjer nekoga tko je operacije odradio 's mjerom': - Ona je ušla u osamdeset i neku, ima neviđenu životnu energiju i sve što je napravila, radila je s mjerom i danas izgleda stvarno jako lijepo za te svoje godine - zaključio je doktor kojem su na tretmane dolazile brojne poznate Hrvatice poput Anice Kovač, Marijane Batinić ili Lejle Filipović.

Doktor je u prijašnjem razgovoru za Dnevno.hr otkrio i koji su trendovi u estetskoj kirurgiji te ispričao na koje promjene se najčešće odlučuju muški pacijenti, a na koje pak pacijentice. - Na mojoj poliklinici to je nos. I kod muškaraca i kod žena. Odmah zatim kod žena prednjači face lifting, a kod muškaraca korekcija kapaka i podočnjaka, zatim liposukcija abdomena - prokomentirao je primarijus Siniša koji ističe da najpoznatiji svjetski zahvat više ne radi: - Prema svjetskim statistikama, najtraženiji zahvat koji muškarci traže je prije svega transplantacija kose, no taj zahvat više ne radimo - rekao je Glumičić.

Podsjetimo, Glumičić je prije nekoliko godina za Večernji ispričao kako je to biti najpoznatiji estetski kirurg u Hrvatskoj. Ističe, početi s privatnom praksom nije lako: – Morate biti sigurni da znate to što radite. To je broj jedan. Drugo, morate na tržištu na kojem jeste nastojati probiti se u vrh grupe. Da biste to postigli, morate postići dobru stručnu pozadinu. Jako je važno naposljetku znati kako prezentirati svoje znanje – kaže Siniša.

Iako tvrdi da je vidio mlade kolege koji se reklamiraju putem društvenih mreža, tvrdi, jedna od najboljih reklama je ona „od usta do usta“. – Operiraš Đurđicu, primjerice, i ona je zadovoljna. Ona će dovesti Zlatu i Miru. Tako se stvari moraju pokrenuti – ističe Glumičić.

Član je brojnih stručnih udruga vezanih uz estetsku kirurgiju. Kaže da mu to pomaže prilikom edukacija. – Kada ste član takvih organizacija, edukacije su vam jeftinije. Inače se radi o jako velikim iznosima. Ovako vam je otvoreniji pristup svim edukacijama. Morate znati što se u vašem svijetu, u svijetu vašeg poslovanja zbiva – zaključuje.

