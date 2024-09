Rakitićeva supruga uživa u Splitu, objavila je fotografije iz noćnog izlaska: Čarobna noć s odličnim društvom

Kada je potpisao za Hajduk Ivan Rakitić i njegova obitelj preselili su se u Split i sudeći prema objavama njegove supruge Raquel uživaju u Splitu i privikli su se na ritam ovog grada. Raquel je tako sada podijelila fotografiju iz noćnog izlaska s kumovima.

"Čarobna noć s odličnim društvom", napisala je Raquel uz fotografiju na kojoj je u suprugovom zagrljaju. - Iz vas isijava prava ljubav i srića, lipo vas je gledat skupa s vašim kumovima sritne u našem Splitu, predivni ste. Bog vas blagoslovio. Lijepi moji veliki pozdrav. Uživajte. Lijep par. Divni ste, obožavam obitelj Rakitić - napisali su joj pratitelji ispod ove objave na Instagramu.

Raquel je objavila i fotografiju s Ivanovim kumom Markom Bralićem kojem pripada dio zasluga za Ivanov dolazak u Split. Ovaj splitski ugostitelj je nakon Rakitićevog dolaska na Poljud na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju i napisao: I jučer i danas i sutra i zauvijek znaš da smo tu jedan za drugoga…Hvala ti što si svojim dolaskom toliko usrećio voljeni klub, Split i cijelu Dalmaciju, a mene učinio najponosnijim kumom na svijetu. A sad po tko zna koji put pokaži što znaš pa da zajedno proslavimo titulu koju svi toliko sanjamo.

Otkako je nedavno Rakitić potpisao ugovor s Hajdukom, Andalužanka i Ivan rođen u Švicarskoj, sve su aktualniji u domaćim medijima. Njihov svaki korak se vješto prati, a na Instagramu nikada nisu bili aktivniji. Nedavno je ovaj bračni par, a koji ima dvije kćeri, objavio fotografije s izleta u Međugorju. Za ovaj su potez dobili i brojne pohvale, no bilo je onih kojima je zasmetala odjeća koju je nosila lijepa Španjolka. Ona se, naime, odjenula sukladno vrućinama pa je na sebi imala i zelenu majicu potpuno otvorenih leđa.

To je zasmetalo nekolicini pratitelja, a posebno jednom koji ju je otvoreno napao riječima: - Kako to puštaš ženu u crkvu? Golih leđa.- piše u komentaru koji je, možemo samo pretpostaviti bio upućen aktualnom veznjaku Hajduka koji je bio označen u objavi. No, Raquel je odmah reagirala i odgovorila pratitelju kako nije išla golih leđa u crkvu te ga ujedno zamolila da ne piše s takvom pretpostavkom.

