Slavnu glumicu je uništilo kada je saznala da joj je suprug zlostavljao kćer, a drugoj usvojenoj kćeri je bio ljubavnik

Glumica Mia Farrow i redatelj Woody Allen bili su u vezi od 1980. do 1992. godine i u tom periodu je Mia glumila u 13 Allenovih filmova. Dok su bili zajedno rodio im se sin Satchel, koji je kasnije promijenio ime u Ronan, te su posvojili sina Mosesa, kćeri Dylan i Tam te sina Isaiaha, a njihova veza je pukla 1992. godine nakon što je Farrow javno optužila Allena za seksualno zlostavljanje njihove posvojene kćeri Dylan Farrow.

Prije toga je u siječnju 1992. Mia u stanu Woodyja Allena slučajno pronašla fotografije gole Soon-Yi, koju je posvojila dok je bila u braku s Andreom Previnom, i doznala je da su Soon - Yi i Allen ljubavnici. Njih dvoje su i dalje zajedno i posvojili su dvije kćeri. Prije tri godine emitiran je dokumentarni serijal “Allen v Farrow” koji potpisuju Kirby Dick i Amy Ziering u kojem su prikazani šokantni i eksplicitni detalje o zlostavljanju male Dylan sve do njezine sedme godine, ali i borbu Mije protiv aparata koji se pokrenuo o obranu Allena.

– Kada sam imala sedam godina, otac me ugurao u šupu naše kuće na jezeru i seksualno me napastovao. I ranije se to događao, od neprikladnog diranja do guranja palca u usta – kazuje Dylan u dokumentarcu. Snimke njezina svjedočenja sa sedam godina još su šokantnije.

– Woody, s njom nešto nije u redu. Hoda po kući držeći se za vaginu. Spava sa mnom. Boji te se. Povrijedio si je. Ljuta sam na sebe jer joj nisam pomogla. Rekla mi je: “Mama, nisi mi pomogla. Tata to nije trebao raditi, nije me smio povrijediti” – čujemo Miju kako govori u jednom telefonskom razgovoru s Allenom. – “Gdje te dirao?” – pita Mia Dylan koja pokazuje na nogu. – Ušli smo u podrum, a on me je počeo dirati – kaže. – Gdje? – Ovdje – pokazuje Dylan svoje privatne dijelove u nanovo analiziranom iskazu koji je ocijenjen kao istinit. I danas, više od 30 godina poslije, cijela obitelj trpi zbog tih događaja, razdvojeni su, posinak Moses stao je uz oca javno napadajući Dylan da ne govori istinu te da se takvo što nije moglo dogoditi. Mia Farrow je u jednom od svojih intervjua rekla kako je najgora stvar koju je napravila svojoj obitelji bila kada je dopustila da Woody Allen uđe u njihov život.

