FOTO Martina Tomčić na svom je vjenčanju nosila neobičnu vjenčanicu, pogledajte kako je izgledala

Sa suprugom Ženjom Moskaljovom naša operna diva Martina Tomčić u sretnom je braku već 22 godine, a prije ulaska u braku zajedno su bili četiri godine. Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a Martina je sve tada očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tada bavila dizajnom interijera.

- Marija mi je znala raditi haljine za koncerte pa je tada bio logičan odabir da mi ona dizajnira i vjenčanicu, a odmah je upasirala i supruga - ispričala je Martina za portal zadovoljna i dodala kako nije htjela imati tipičnu vjenčanicu. - Jedan jedini lajtmotiv koji je mene vodio jest da vjenčanica bude nekonvencionalna i drukčija. Oduvijek sam malo zazirala od trendova. Ako svi nose plavo, neću i ja imati plavo. Ako svi nose volane, neću i ja onda odjenuti volane - objasnila je Martina. Zanimljiv detalj na ovoj vjenčanici bila je i stola s kapuljačom i Martina je rekla kako je često u kazalištu nosila razna pokrivala i odisala su joj ženstvenošću i tajanstvenošću pa je zato odlučila ovaj detalj imati na svom vjenčanju. U ovoj prilici spojila je ekologiju i modu i bilo joj je važno da materijali budu prirodni.

- I cipele su bile presvučene prirodnim materijalom nalik špagi. A što se tiče kapuljače - mogla bih reći da je to zapravo veo kakav imaju i sve ostale mladenke, ali na moj način. Nije to bila neka sasvim drukčija ideja, samo što je u ovom dizajnu to tako izgledalo - ispričala je Martina. Dodala je kako na njezinom vjenčanju nije bilo ni rezanog cvijeća, već su svuda bile bale slame. Od cvijeća su imali samo bršljan koji je bio inkorporiran i u vjenčanicu i taj detalj se jako svidio Martini. U jednom intervju otkrila je kako su se ona i suprug upoznali. - Često sam iz Graza dolazila u Zagreb jer je blizu. Upoznali su nas zajednički prijatelji na Samoborskom fašniku, no nismo bili pod maskama. Jedna od prvih poveznica bila je ljubav prema sličnoj neklasičnoj glazbi. Zajedno smo slušali i pjevali Celine Dion. Na daljinu smo funkcionirali prvih pet godina, ali to nam je zapravo omogućilo kvalitetan početak veze jer ono malo vremena što smo bili zajedno provodili smo kvalitetno - rekla je.

