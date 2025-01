FOTO Ljubimac ženske publike čitavo vrijeme bježi od uloga simpatičnog dečka, a evo i zašto

Zvijezda romantičnih komedija napravila je veliki karijerni zaokret: britanski glumac gotovo je neprepoznatljiv u novom psihološkom hororu "Heretic". Hugh Grant, raspisali su se kritičari, u ovom filmu pokazuje potpuno novu stranu svog glumačkog spektra, donoseći slojevitost i kompleksnost svom liku. Prije početka snimanja, talentirani redatelji Scott Back i Bryan Woods imali su jedinstveni izazov pronaći glumca dostojnog kompliciranog lika gospodina Reeda. Trebao im je glavni glumac koji bi se u tren oka mogao prebacivati iz šarmantnog u zlobnog i natrag, a koji bi također mogao iznijeti duboke dijaloge o religijskim idejama. Granta su htjeli otkada su ga vidjeli u filmu "Atlas oblaka" i učinili su sve da pristane na ulogu. "Kad smo odlučili da je Hugh osoba za ovu ulogu, zapravo smo pozvali sve za koje smo znali da imaju bilo kakve veze s Hughom. Govorili smo im: "Postoji samo jedna osoba koja može igrati ovu ulogu. To je Hugh Grant. Pomozite nam da mu to ostvarimo. Molimo vas, uvjerite ga da je ovo dobar projekt za njega", rekao je Woods za The Hollywood Reporter.

Otkako su iz filmskog studija objavili prvi trailer za film, u komentarima su se javili gledatelji koji su, čini se, već sada oduševljeni Hughom Grantom u ovoj ulozi. "Pravo je osvježenje gledati Hugha Granta u ovakvim filmovima. Bio mi je super u romantičnim komedijama, ali ovo je odlična promjena", "Hugh Grant izgleda kao da se opet zabavlja snimajući filmove", "Vidim ime Hugha Granta" i nemam o čemu puno razmišljati, ovaj film će se gledati." "Rođen za ulogu zlikovca", "Već sad vidim da će ovo biti jedna od najboljih Grantovih uloga", "Nikad nisam vidio Hugha Granta u ovako jezivoj ulozi", samo su neki od komentara o ulozi britanskog glumca u filmu "Heretic" koji se u domaćim kinima prikazuje od 15. studenoga.

Glumeći mahom romantične likove, postao je miljenik ženskog dijela publike, jer obilježja njegovih komičnih sposobnosti uključuju i ironiju i sarkazam, kao i vrlo specifične izraze lica, da se i ne govori o šarmu kojim isijava s velikog platna. Tijekom karijere duge skoro 40 godine Hugh Grant je tvrdio u više navrata da gluma nije pravi poziv za njega, već samo posao u koji je upao slučajno i kojim se "samo" bavi - na radost i zadovoljstvo cijele vojske njegovih poklonika diljem svijeta.

Rođen je 9. rujna 1960. godine u Londonu kao drugi sin u obitelji Fynvole Susan MacLean i bivšeg časnika James Murray Granta. Njegov djed bio je pukovnik James Murray Grant koji je odlikovan za hrabrost i liderstvo tijekom Drugog svjetskog rata. Premda je obiteljsko stablo Granta iznimno zanimljivo, a njegovi preci su bili ugledni vojskovođe, aristokrati i diplomati, Hughov otac je nakon rata vodio tvrtku za proizvodnju tepiha.

Zbog otmjenog engleskog naglaska kojim govori u filmovima mnogi smatraju da je Grant podrijetlom iz više klase, ali glumac tvrdi da mu djetinjstvo nije bilo ni bogato ni privilegirano, već je svoj naglasak usvojio na Sveučilištu Oxford koji je pohađao uz stipendiju. Razmišljao je o magisteriju iz povijesti umjetnosti, a potom se odlučio za glumu i dalje je išlo ustaljenim tijekom: uglavnom male filmske i televizijske uloge, uz neke veće, ali nijedna koja bi ga proslavila.

Ni uloga Lorda Byrona u španjolskom filmu "Remando al viento" 1987. nije mu donijela slavu, ali tad se upoznao s Elizabeth Hurley koja je glumila njegovu ljubavnicu i, premda su tada oboje bili prilično nepoznati mladi glumci, postali su jedan od parova koji je javnost obožavala, nešto poput Brangeline - Brada Pitta i Angeline Jolie. Tu je svakako pomogla Hurley, koja je izgledom i odijevanjem izazivala pozornost gdje god su se pojavili. Ali prava medijska senzacija nastupila je kad se Hurley, utegnuta u danas legendarnu Versaceovu haljinu sa zihericama, pojavila kao Grantova pratilja na premijeri filmskog hita "Četiri vjenčanja i sprovod" 1994. koja ga je vinula u zvijezde.

FOTO Naša poznata voditeljica prije 15 godina izrekla je sudbonosno "da", sa suprugom je od studentskih dana

Uslijedile su uloge iz "istog registra", ali za stereotip u koji je upao Grant ne krivi nikoga osim samoga sebe. "Nakon 'Četiri vjenčanja i sprovoda' mogao sam što sam htio, i trebao sam donijeti smjelije odluke i okušati se u raznolikijim ulogama. Umjesto toga, odabrao sam da se ponovim praktički bez razlike valjda 17 puta za redom", samokritično je izjavio glumac.

Tijek svoje karijere pokušao je promijeniti s "Dnevnikom Bridget Jones" u kojem je glumio antipatičnog Daniela, s filmom "Zbog jednog dječaka" u kojem se pojavljuje kao blazirani ženskar (ali opet s romantično sretnim završetkom), a mračniju stranu pokazao je i u "Atlasu oblaka" gdje je glumio šest različitih likova.

No, prava glumačka preobrazba nastupila je tek 2016. u filmu "Neslavno slavna Florence", u kojem je Grant kao dirljivo odani partner ambiciozne pjevačice bez sluha pokazao talent ravan onom svoje partnerice Meryl Streep u naslovnoj ulozi, u drugom filmu o medvjediću Paddingtonu, a posebno u televizijske serijalu "Vrlo engleski skandal" gdje je briljirao kao britanski političar Jeremy Thorpe čiji je tajni život užasno izmaknuo kontroli.

Taj glumački preporod Grant zahvaljuje korjenitim promjenama u privatnom životu koje su se odigrale u posljednjih desetak godina. "Ljudi mi kažu da sam u posljednjih deset godina postao bolji glumac i pitaju zašto je to tako. A ja mislim da je to zbog djece", zadovoljno je objasnio ovaj okorjeli neženja i kralj romantičnih komedija kojemu su tek supruga i djeca - njih čak petero - uspjeli izvući emociju na lice, a s tim su konačno stigle i ozbiljnije uloge.

Prethodno je glumac bio poznat po tome što je tvrdio kako mu ideja obiteljskog života nije ni najmanje privlačna te da ne misli sklapati brakove ni imati djecu, a nisu mu strane bile ni skandalozne afere poput one iz 1995. godine. Naime, novinari su ga tada uhvatili dok ga je prostitutka Divine Brown oralno zadovoljavala na javnom mjestu. Njih dvoje su pritom uhićeni, a deblji kraj je izvukao Grant: dobio je dvije godine uvjetne kazne zbog remećenja javnog reda i mira i nedoličnog ponašanja, a morao je i platiti novčanu kaznu. Skandal je odjeknuo osobito stoga što je s prostitutkom zatečen u vrijeme dok je bio u vezi s, u britanskoj javnosti, omiljenoj Elizabeth Hurley. Zanimljivo, Liz je ostala uz njega i nakon ponižavajućih fotki po tabloidima i Grantovog uhićenja, a prekinuli su tek pet godina kasnije, nakon 13 godina veze.

Zatim je neko vrijeme hodao s novinarkom i scenaristicom Jemimom Khan, a govorkalo se i o vezama s filmskim partnericama kao što su Sandra Bullock i Drew Barrymore, ali nije se činilo da će se smiriti. "Brakovi mojih prijatelja uglavnom se raspadaju, pogledam oko sebe i devet od deset je u totalnoj komi", izjavio je jednom Grant, posprdno komentirajući kako je tajna uspješnog braka - mnogo izvanbračnih veza.

"Mislim li da su ljudska bića predviđena za to da budu u monogamnoj vezi dugih 40 godina, bez varanja? Ne!", odlučno je izjavio u radioemisiji Howarda Sterna pa otišao i korak dalje tvrdeći kako brak iz ljudi izvlači najgore osobine, kao što su posesivnost i ljubomora, i da je "krajnje neromantičan". Posve neočekivano, nakon svih tih tirada, Grant je dobio četvero djece u četiri godine, kao da želi nadoknaditi sve što je propustio, nedugo zatim i peto, a potom se i oženio.

Prvi put je postao otac nakon, kako je sam to opisao, "leteće veze" s recepcionerkom Tinglan Hong, lijepom Kineskinjom koja mu je 2011. rodila kćer Tabithu. "Ovo nije bilo planirano, ali Hugh je sretan da ne može biti sretniji i podržat će i majku i dijete u svakom pogledu. O svemu su se prijateljski dogovorili", izjavio je tada Grantov glasnogovornik. Godinu poslije Hugh je počeo vezu s Annom Eberstein, 20 godina mlađom švedskom producenticom, koja mu je rodila sina Johna Munga. Zatim je raskinuo s Annom i vratio se, valjda opet leteći, Tinglan te 2013. dobio s njom sina Felixa, a onda ponovno prohodao s Annom koja mu je dvije godine poslije rodila djevojčicu, čije se ime ne zna.

"U posljednje vrijeme svakog mi se četvrtka rodi jedno dijete", duhovito je primijetio Grant, a onda početkom 2018. dobio i petog potomka. U ljeto te godine naposljetku se i vjenčao s Annom u matičnom uredu u Chelseaju, uz članove obitelji, djecu i nekoliko najbližih prijatelja. Mladenka je nosila bijelu mini suknju, pripijenu svijetloplavu košulju i espadrile, a mladoženja tamnoplavo odijelo; jedini neobičan detalj bio je Grantov napadni vjenčani prsten s tri crvena dragulja, dok je Anna na ruci imala jednostavnu zlatnu burmu.

Nakon skromnog obreda, mladenci su se, uz Annine roditelje i braću te Grantova oca i brata, ukrcali u aute i odvezli nekamo da taj svečani događaj proslave daleko od očiju javnosti. Mnogo toga oko svoje veze Anna i Grant uspješno taje od javnosti pa se tako, primjerice, ne zna gdje su se i kad upoznali, kako je njihova veza počela, kako im se zove kćerkica pa čak ni kojeg je spola najmlađe dijete; možda bi čak uspjeli sakriti da je Anna u drugom stanju da njezina majka nije izjavila u švedskim novinama kako je sretna što će dobiti još jedno unuče.

Kao otac petero djece, Grant ima što reći o odgoju. "Najvažnije je djecu naučiti pristojnom ponašanju i da ne budu sebični. Sebičnost je kod djece odbojna. I važno ih je naučiti disciplini", rekao je glumac, ali i priznao: "Ubitačno je naporno biti mlad otac u tijelu starca, a osim toga sam ustanovio i da 60-godišnjak s petero male djece u kući ne smije biti mamuran. No, ne žalim se. Zapravo, zadovoljan sam jer, osim što sam uvjeren da me očinstvo spasilo od toga da postanem dosadni stari prdonja ovisan o golfu, dalo mi je i novu glumačku kvalitetu".

FOTO Pogledajte ekskluzivne fotografije Rakitićevog doma nedaleko od Splita

Za zadovoljstvo ima mnogo razloga. Novac koji je zaradio tijekom karijere - navodno oko 150 milijuna dolara do sad, a još ga zarađuje - omogućava mu komotan život pa je tako prije dvije godine izbrojio 17,5 milijuna funta za lijepu kuću sa šest spavaćih soba u svojoj omiljenoj londonskoj četvrti Chelsea, gdje živi s Annom i djecom, dok je Tinglan s njezino dvoje smjestio u udobnu kuću (za samo milijun funta) blizu svoje, a kupio je i kuću na obali u Anninoj rodnoj Švedskoj. No, najviše od svega usrećuju ga djeca. "Sva ta ljubav oko mene, i to da odjednom volim nekoga više od sebe sama, to je u mojem slučaju donedavno bilo nečuveno. To je najbolje što mi se dogodilo u životu", rekao je Grant, koji gotovo da citira sladunjave naslove svojih filmova koje sada želi zaboraviti: "Ja u ljubav vjerujem" i "Zapravo, ljubav".

Kao da nije dovoljno što podiže petero djece, Hugh Grant je s godinama razvio i suosjećajnost prema potrebitima. Pokrovitelj je dobrotvorne organizacije DIPEx, kao i Zaklade Fynvola, nazvane po njegovoj pokojnoj majci, a financijski podržava i Lady Dane Farmhouse, dom u Favershamu za odrasle s poteškoćama u učenju. Od majčine smrti, angažiran je kao ambasador za Marie Curie Cancer Care, a promovira i akcije protiv raka gušterače. U prosincu 2023. Grant je surađivao s Vijećem Hammersmitha i Fulhama kako bi podržao njihov božićni event, pri čemu je proveo Božić služeći božićnu večeru starijim stanovnicima ovih londonskih četvrti koji bi blagdan inače proveli u opasnosti od društvene izolacije i usamljenosti.

Nedavno je otkrio da bi mogao doći u iskušenje i promijeniti karijeru - po tko zna koji put. Prvi put je pomišljao o odustajanju još 1994. godine na audiciji za "Četiri vjenčanja i sprovod". No, ulogu je dobio i ona ga je lansirala u svjetsku zvijezdu. Nakon toga ponovio priču o odlasku kad je snimio komediju "Što je novo s Morganima?" jer se nije mogao više nositi s tremom. Granta je zamalo koštalo karijere i kad su ga 1995. uhitili dok ga je prostitutka oralno zadovoljavala u autu u Los Angelesu.

"Nakon što prvi put pogledam kadrove novog filma, poželim se ubiti. Ne mogu više gledati samog sebe na ekranu. Želio sam se posvetiti kazalištu, ali mi nakon tjedan dana dosadi svaku noć igrati istu ulogu", rekao je engleski glumac 2012. godine. Iako je te godine snimio dva filma, Grant tvrdio je da više neće glumiti. Posljednji put o odlasku iz svijeta glume pričao je u travnju ove godine, no ovoga puta izjavio je kako razmišlja o političkoj karijeri. "Prelazak u politiku mi je pao na um, ali ono što vidim izbliza je da je nemoguće zapravo išta učiniti. Jednostavno je nemoguće. Mislim da trebate biti vrlo hrabri ili vrlo ludi da biste se bavili politikom u digitalnom dobu", dodao je, a njegovi fanovi ne bune se ni najmanje, s nestrpljenjem iščekujući premijeru horora "Heretic", kao i četvrtog nastavka kultnog filma "Bridget Jones" koji se vraća na velika platna 23 godine nakon izlaska prvog filma iz serijala.

VIDEO: Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini