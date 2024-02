Filip i Tamara iz 'Braka na prvu' otkrivaju postoji li među njima seksualna kemija

Kada su stručnjaci u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" spojili Tamaru i Filipa djelovalo je kao da taj brak u ovom showu neće uspjeti. Filip je odmah pred oltarom dao do znanja kako svoju mladenku nije tako zamišljao i rekao je kako je njegov tip Eva Mendes. Kada su njih dvoje otišli na medeni mjesec situacija se ipak popravila i par je opušteniji i otvoreno pričaju o raznim temama. Tamara i Filip na plaži su odgovarali na pitanja.

- Osjećaš li seksualnu kemiju prema meni - upitala Tamara Filipa. - Ne mogu reći da mi nisi zgodna, no što se tiče seksualne kemije – uvijek su me privlačile crne cure i tamnoputost - odgovorio je Filip, piše RTL. Potom je on upitao Tamaru osjeća li seksualnu kemiju među njima, a ona mu je rekla: - Iskreno, ja još ne osjećam seksualnu kemiju. Komentirala je i kako za Filipa može reći da ne vjeruje u ljubav, možda je to iz razloga jer još uvijek nije iskusio pravu ljubav. Izvlačili su i ostala pitanja, a Filip je izvukao pitanje na kojem je pisalo kako Tamara mora navesti jednu njegovu kvalitetu koja joj se dojmila te jednu koja nije.

- Impresionirala je tvoja 100 postotna iskrenost – to je nešto što jako cijenim kod tebe, a ono što mi se nije svidjelo je da smatram da imaš visoko mišljenje o sebi - rekla mu je Tamara, a Filip je potvrdio kako je to možda istina. Filip je morao odgovoriti na to isto pitanje i rekao je kako mu se kod Tamare najviše svidjelo što je iskrena i pozitivna, a ne sviđa mu se što je glasna i što previše otvoreno priča sa svima.

– To mi ne paše, ali to ne znači da je to loše. Također, vjeruješ svima - rekao je Filip, a Tamara se složila i dodala kako može reći da je to jedna od njezinih mana. - Mislim da su nas pitanja dodatno zbližila, iako smo ih već prije prokomentirali takve teme. Zaključili smo da smo prijatelji i to je to - zaključio je Filip. Tamara je rekla kako su joj neka pitanja bila smiješna i zaključila je kako je Filip bio iskren od početka do kraja.

