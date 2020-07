reality povratnice

Farmeri su ih odbijali, neke čak i 5 puta, a one su bile uporne tražeći ljubav

Iz sezone u sezonu u show 'Ljubav je na selu' prijavljuju se i neka već dobro poznata lica. Zahvaljujući RTL-ovu showu do sada je čak 13 parova stupilo u brak, a ukupno je rođeno čak 17 djece. No, ima i onih kandidata kojima se nije posrećilo da idealnog partnera pronađu iz prve, no to ih nije pokolebalo.