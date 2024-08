Emotivni Ed Sheeran pred 70.000 obožavatelja: 'Izgubio sam prijatelja, posvetio sam mu pjesmu'

Glazbena senzacija Ed Sheeran sinoć je oduševio hrvatsku metropolu. Britanski pjevač sinoć je prvi put nastupio u Hrvatskoj u sklopu turneje + – = ÷ x (Mathematics), a na koncert je došlo više od 70. 000 ljudi. No, glazbenik je oduševio i svojom pripremom za koncert. Naime, poznato je da Sheeran na koncertima često pripremi nešto za publiku države u kojoj se nalazi, a tako je bilo i ovoga puta. Sheeran je cijelo vrijeme komunicirao s publikom, a obukao je crnu majicu s natpisom Zagreb. Nakon izlaska na pozornicu Sheeran je i pozdravio na hrvatskom jeziku. Osim toga, kazao je i da mu je cilj da zagrebačka publika glasno s njime pjeva što je i ostvario. "Morate biti jako glasni", rekao je.

"Dobro je da je koncert u subotu, do ponedjeljka će vam se glasovi oporaviti, pa možete bez brige na posao", dodao je Sheeran i dodao da on ionako na svakom koncertu na turneji ostane bez glasa. Koncert u Zagrebu bio je 115. na turneji, a otvorio ga je hitom "Castle On The Hill". Ed je bio sam na velikoj, okrugloj pozornici, svirajući gitaru i looper. "Želim da znate kako će sve što ćete čuti večeras uživo, ništa nije prije snimljeno", objasnio je Sheeran i predstavio zanimljiv koncept. Članovi pratećeg benda stajali su svaki na svojoj maloj pozornici, koje su se nalazile oko glavne.

Tijekom koncerta skromni pjevač s publikom je podijelio i neke priče sa svojih početaka. Pisao je pjesme koje je pjevao na amaterskim večerima kada je imao 18 godina i maštao kako će jednog dana pjevati pred tisućama ljudi. "Često me pitaju koji su mi hobiji. Meni je glazba i posao i hobi, pišem pjesme i u slobodno vrijeme", ispričao je glazbenik i nasmijao publiku. Sheeran je tijekom koncerta dijelio detalje iz privatnog života, pa nam je tako otkrio kako je pjesmu "Eyes Closed" napisao kada mu je umro najbolji prijatelj.

- Mjesec dana sam tugovao s njegovom obitelji, a onda sam napisao ovu pjesmu, kazao je Sheeran, koji je na bisu promijenio majicu, pa je obukao dres omiljenog mu kluba Ipswich.

Glazbenik je tijekom večeri oduševio brojnim hitovima, a za kraj je pripremio puno pirotehnike. Koncert je trajao puna dva i pol sata. "Mnogi od vas su morali tražiti babysittere, hotele u Zagrebu, način kako doći ovdje. Rekao sam vam, svirao bih pred nula ljudi ali mi je ipak drago svoju glazbu prezentirati pred 70 tisuća ljudi, koliko vas ima ovdje", emotivno je zaključio Sheeran. Dodajmo da su kao predgrupa nastupili Dino Jelusić i Calum Scott.

GALERIJA Ed Sheeran održao spektakularan koncert u Zagrebu