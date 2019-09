Djevojke nakon spoja s Barbarom: 'Ako su se poljubili, on me razočarao'

Nakon što su se djevojke vratile u vilu, Mijo je ostao sam s Barbarom provevši s njom vrlo zanimljiv dan.

Najprije ju je odveo na zip line, potom u Dolinu jelena i kasnije na romantičnu večeru.

- Jako mi je bilo lijepo i romantično i nitko mi dosad u životu nije napravio ovako nešto - priznala je atraktivna Zagrepčanka, koja je uživala u pažnji zgodnog neženje.

- Barbara mi je opuštena i super cura, zna se zabavljati i nije mi problem s njom provoditi vrijeme. No, s njezine strane je možda kliknulo, a s moje baš i nije, ali tko zna što budućnost nosi - izjavio je Mijo.

Foto: PROMO

Za to vrijeme, natjecateljice u vili nisu mogle sakriti ljubomoru što je njihov Gospodin Savršeni ostao sam s jednom djevojkom, a Monika je prepričavala curama svoju svađu s Barbarom.

- Monika definitivno ne podnosi Barbaru, ali mislim da svaka priča ima dvije strane - staloženo je zaključila Tesa. Kada se Barbara vratila sa spoja u vilu, djevojke su bile znatiželjne i htjele su doznati što se sve dogodilo između njih dvoje, a Tesa je pitala je li pao poljubac. Ne njezino pitanje zagrebačka misica se samo nasmijala, što je ostale cure dovelo do ludila.

- Ako su se poljubili, on me razočarao - kazala je Maja, koja baš i nije bila sigurna u priču o poljupcu, a kasnije je i sama Barbara priznala Tesi da nije potvrdila točno što se dogodilo te da je samo htjela zapapriti djevojkama.

Foto: PROMO

Sutradan je Gabrijela uvidjela da više nema vremena za traćenje pa je napravila doručak odlučivši iznenaditi Miju u njegovom stanu. - Danas sam odlučila iskoristiti svoj ključ i iznenaditi Miju te si osigurati ružu za večeras - priznala je i najavila mu to čim je otvorio vrata.

- To me iznenadilo. Mislio sam da će mi reći da me došla bolje upoznati, ali ona je odmah rekla da je došla zbog ruže - pomalo je razočarano izjavio Mijo, no svejedno su proveli ugodno jutro.

Kasnije su se djevojke spremile za drugu ceremoniju ruža, a kako je svaka željela osigurati svoj cvijet, krenulo je pozivanje Gospodina Savršenog na spoj nasamo.

- Čovjek nije mogao sjesti na sofu i popričati s grupom djevojaka nego je morao ići na spoj pojedinačno s onima ugroženima. To je baš žalosno i smiješno. Ne znam da li da se smijem ili plačem - komentirala je Samra, koja je zanimljivom metaforom otkrila djevojkama što o tome misli.

- Mi smo kao čopor hijena i svaka cura je alfa hijena iz različitog čopora i napada malog bambija - kazala je, ali se ostale cure nisu složile. Prvu ružu zaslužila je Nuša, koju je Mijo pozvao na razgovor, i ona je bila sigurna od ispadanja. Priliku za razgovor nasamo još je iskoristila Julie, a njihov razgovor prekinula je Silvia, što se Amerikanki nije svidjelo.

Foto: PROMO

- Mislila sam da smo prijateljice, a ona me prekinula - kazala je Julie. Kasnije je priliku još iskoristila i Sara, a onda je uslijedila druga ceremonija ruža.