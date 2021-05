Djevojka Gospodina Savršenog otkrila je razlog zbog kojeg su prvi put prekinuli

Goran Jurenec i Claudia Lucia Pioch ne skrivaju koliko uživaju u svojoj obnovljenoj romansi i rado s pratiteljima na društvenim mrežama dijele svoje planove i spremaju se uskoro pokrenuti zajednički YouTube kanal na kojem će također dijeliti pojedinosti njihove ljubavne priče ali i poslovne planove. Podsjetimo, Goran koji je bio Gospodin Savršeni u prvoj sezoni istoimenog RTL-ovog showa nakon prikazivanja showa započeo je vezu s natjecateljicom Hanom Rodić. Njihova ljubav djelovala je skladno sve do prije nekoliko mjeseci kada je Hana objavila da su prekinuli zbog Goranove prevare. Kasnije se doznalo kako se Goran vratio Claudiji s kojom je bio u vezi prije Savršenog.

- Kada se Goran odlučio preseliti u London, pitao me želim li otići s njim. To je bio trenutak kada smo odlučili da želimo započeti novi život, ali zajedno. Htjeli smo dati našoj vezi još jednu šansu i evo gdje smo danas - živimo zajedno i gradimo naš ljubavni odnos.- ispričala je Claudia za Story. Otkrila je i zašto je došlo do prekida veze prije tri godine.

- Na početku smo se svađali oko gluposti i nedugo nakon i prekinuli. Goran je prihvatio ulogu u emisiji 'Gospodin savršeni' i u tom trenutku nije bilo šanse za pomirenje. No srećom, nakon tri godine ponovno smo se našli i započeli ljubavnu vezu. Sada imamo čvrst i stabilan odnos koji je izgrađen na povjerenju. - tvrdi Claudia i iznosi planove o njihovom YouTube kanalu:

- Uskoro će izaći video pod nazivom 'Moja i Goranova priča'. Imamo još puno planova kada je riječ o YouTubeu, a većina pratitelja nas je tražila i snimku našeg apartmana u Londonu, ali i savjete oko prehrane i treninga. Kroz nekoliko tjedana, pratitelji će dobiti puno zanimljivog sadržaja.

