Danijela Dvornik otkrila kako je Elli trebalo biti ime, bila je to Dinova ideja: Društvo nije bilo spremno za to

Danijela Dvornik na Instagramu je podijelila priču o tome kako su ona i suprug Dino Dvornik odlučili dati kćeri ime Ella, te da je zapravo prvotno njezino ime bilo drugačije, a otkrila je i zbog čega su odustali od prve ideje.

- Zanimljiva priča. Sheila E je svirala bubnjeve Princu i Dino je, kad se Ella rodila, htio da se zove Ella E. No naše društvo nije bilo spremno za ovo 'E' pa su je prvih dana zvali i pisali ime Elae što nam se nije sviđalo pa je ostala Ella - otkrila je Danijela na Instagram storyju. Nedavno se Ella prisjetila svog tate i posvetila mu je emotivnu objavu na Instagramu, a Danijel također često u svojim storyjima i objavama na društvenim mrežama prepričava zgode koje je proživjela s Dinom.

Foto: Instagram

- Ja vam ne mogu riječima opisati koliko meni ovaj čovjek. On je bio mnogo više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je, nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli. Sve njegove mane na stranu, ovo je bio MUŠKARAC u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi. Toliko sam ponosna što mi je otac bio lik koji je vjerovao u sebe,za nas, koji nije pokleknuo trendu i nije se izdao. Vama je on DINO DVORNIK, meni je 'tata'. Uvijek je bio najdjetinjastija I najbitnija figura u našim životima. I što god ljudi pričali o njemu, on se uvijek izborio za nas. Ovo nije ni čovjek ovo je ljudina i bog - napisala je nedavno Ella za svog oca i dodala:

"Ispoštovao nas je i na svoje zlo, i držimo ga u srcu zauvijek. Jer prije pjevača on je bio čovjek – i to kakav. Neizmjerno će nam nedostajati, prazninu koju je ostavio nitko neće zamijeniti, ali ćemo sve uspoređivati s njim. I da nije bilo moje majke koja ga je toliko voljela i podržavala, ne bi bilo ničega. Drago mi je da sam potekla od to dvoje jer će me zauvijek podsjećat što je prava ljubav i srodne duše. A one se ne rađaju nego se stvaraju. Vama Romeo i Julija. Meni Dino i Danijela... zauvijek."

