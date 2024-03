Glumica iz 'Kumova' o teškim danima: Primio je moju usamljenost i bol, 30 godina poslije i dalje mu se vraćam

Glumica Daria Lorenci Flatz, koju televizijska publika gleda u popularnoj seriji "Kumovi", a kazališna publika na daskama zagrebačkog HNK, u novom Instagram storyju napisala je nekoliko riječi o Zagrebu koji joj je postao dom nakon što je kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine došla u našu metropolu i izdvojila je jedno mjesto u Zagrebu koje je postalo njezino.

- Kad sam došla u Zagreb, kao izbjeglica, puna jada, straha, boli, u pubertetu, izgubljena potpuno, nasip je bilo moje mjesto. Prvo mjesto u Zagrebu za koje sam se vezala. Primio je svu moju usamljenost i bol... 30 godina poslije, i dalje mu se vraćam - napisala je glumica uz fotografiju nasipa. Daria glumi i u predstavi koja se bavi temom izbjeglištva. Riječ je o predstavi "Da sam ptica" u kojoj igra uz Tarika Filipovića, a predstavu je režirala redateljica Arija Rizvić koja je u to iskustvo pretočila priču svojih roditelja prognanih iz BiH. Daria je kao mlada djevojka, sa samo 16 godina, bila prisiljena napustiti rodno Sarajevo. U jednom intervju ispričala nam je kako je izgledao njezin dolazak u Zagreb bez roditelja i koliko ju je to iskustvo očvrsnulo kao osobu.

- Izbjeglištvo je za svakog traumatično iskustvo. Mislim da nitko tko je to doživio na svojoj koži nije mogao proći neokrznuto. To je period života kojeg se čovjek nerado sjeća. Nažalost, sada svjedočimo i da brojni Ukrajinci i Sirijci doživljavaju istu sudbinu. Ne bih rekla da me to iskustvo očvrsnulo, već da mi je donijelo osjetljivost duše i dijapazon iz kojeg crpim sve to što radim i što ja jesam. Zahvalna sam na svemu što mi se dogodilo, mislim da sam u tim svim strašnim okolnostima imala jako puno sreće i sada, s vremenskim odmakom, čini mi se kao da me netko čuvao dok sam prolazila kroz to mučno razdoblje - ispričala nam je tada Daria.

Njezini brojni obožavatelji primijetili su u zadnje vrijeme kako je glumica dosta smršavila i često je zbog toga zaustavljaju na cesti pa je Daria zato snimila video na TikToku i objasnila je sve.

- U zadnje vrijeme dobivam dosta upita o tome zašto sam smršavila i je li sve u redu, a najviše od publike koja trenutno gleda 'Kumove'. To su epizode koje su snimane nakon Plesa sa zvijezdama gdje sam smršavila nekih skoro 10 kilograma i nisam ih vratila, nisam ih željela vratiti. Jako se dobro osjećam s tom težinom i lijepo mi je. Ljudi me pitaju na cesti i na društvenim mrežama, pa samo želim reći da je sve u redu. Ne radi se o bolesti, izgubila sam neke kile koje nisam vratila. Na neki način je to sad moj izbor - objasnila je glumica.

