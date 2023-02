Ćiro je prije smrti imao samo jednu želju: 'Da barem mogu još jednom potrčati, a ne mogu'

Miroslav Ćiro Blažević početkom prošle godine gostovao je u emisiji "Zdravlje na kvadrat" na Novoj TV, i govorio o svojoj borbi s bolesti. Tada je u emotivnom govoru kazao kako mu je želja da poživi barem još jednu godinu.

- Daj mi samo jednu. Jednu godinu, jednu godinu. Ona je tako u ovoj dobi dugačka. I to je da me ništa ne boli. Oni ljudi koji imaju vrlo nizak stupanj tolerancije bola, što je kod mene, jako se plašim kad me zaboli, evo ga, krenulo je. Da mi je potrčati. Samo da mi je još jedan put potrčati, a ne mogu - rekao je Ćiro. Kazao je i kako je zdravo živio, ali i da nije puno pazio na prehranu.

- Jesam, gotovo je sigurno da ne bih doživio tako duboku starost da sam drugačije nego zdravo živio. Došao sam tu da kažem istinu, je l' sve drugo bi moglo tebe povrijediti, a ti to ne zaslužuješ. Nisam pazio nikad na prehranu. Nikada! Ne pijem, pite jedem, sarmu jedem, ali nikad nisam, tako reći kap popio alkohola, jer otac je moj za pet generacija pio - priznao je Ćiro.

Dodao je Ćiro i kako ga ujutro kada ustane ništa ne boli, osim jednog.

- Ne boli me ništa, osim moje prve misli jesam li to još živ? I onda hvala Bogu sa stanovitim poteškoćama se dignem, i čim se malo razradim onda sam pokretan i sretan - otkrio je.

Ćiro u životu nije mogao ni slutiti da će dobiti karcinom prostate, nije imao nikakvih tegoba, već je to doznao na redovitom pregledu.

- PSA je bio visok. I onda sam išao u Genevu na biopsiju, i tamo su naravno konstatirali da sam pozitivan. U Innsbrucku mi je profesor rekao: „Vaša je tako velika da je moramo...“. I tako sam izvadio prostatu. Prošetao se rak, na ovaj dio živaca za seks, pa mi je uzeo svu snagu seksa, iako sam ga ja lijepo molio, spasi barem jedan živac mali - našalio se Ćiro.

Dodao je da je možda trebao, tada, drukčije postupiti i mišljenja je da je prostata toliko mala, a toliko važna za svakog muškarca da ju je suludo odstraniti ako nije nužno.

- Da mogu vratiti vrijeme, ne bih izabrao operaciju, nego zračenje - rekao je Ćiro i otkrio postoji li nešto što nikome u životu nije rekao, a volio bi.

- Pa sad kad sam pri kraju svoga vijeka ustručavao sam se da to kažem, jer bi mnogi to interpretirali kao jednu demagogiju, ali ja ću reći. Sad kad me ne interesira hoće li mi netko reći pederu, ili majmune, da jako volim svoj narod - priznao je lani legendarni trener koji nas je danas napustio, samo dan prije 88. rođendana.

