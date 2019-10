Cetinski se prisjetio tragično preminulog prijatelja: 'Srest ćemo se opet, volim te zauvijek'

Na sutrašnji dan obilježava se 12 godina od smrti Toše Proeskog, a tuga zbog njegova preranog odlaska i dalje ne blijedi. Zbog nevjerojatne karizme, ali i ljudskih vrlina Tošu su obožavali i brojni naši estradnjaci.

Među njima je i Tony Cetinski kojeg je s Proeskim vezalo pravo prijateljstvo. Stoga ni ne čudi što 16. listopada, dan kada je Toše izgubio život u stravičnoj prometnoj nesreći, za Tonyja još uvijek itekako bolan i emotivan. Svog prijatelja Cetinski se prisjetio dirljivom objavom koja je ganula mnogobrojne obožavatelje.

- Svake nam godine dolazi taj dan, to jutro kao nešto što ne želimo saznati, čuti ni slutiti, no ipak nemilosrdno dođe i podsjeća nas koliko smo krhki i kako nikada ne znamo što nam nosi slijedeći dan. Jako je teško evo već dvanaestu godinu prihvatiti kako te nema tu. Jedina nam je nada to što si bio i ostao dokaz da anđeli u ljudskom obliku postoje i ostaju uvijek tu kraj nas.

Uvijek volim reći i ponoviti, da si bio stvarno poseban. Zahvaljujući tebi, tvom ponašanju, skromnosti, djelima, siguran sam, da su anđeli tu s nama i u ljudskom obliku. Bio si jedan od onih ljudi koji vraćaju vjeru u ljudskost, u anđele koji hodaju zemljom. Mogao si tu na zemlji još puno toga ali sve ćemo nadoknaditi kada se jednom sretnemo gore u svemiru, na nekom proplanku. Dragi Toše volimo te do posljednjeg daha. ZAUVIJEK BRATKO MOJ - napisao je Tony i ganuo mnoge. - Nisi zaboravljen anđele, volimo te zauvijek - složni su bili obožavatelji u komentarima ispod fotografije.

Podsjetimo, jedan od najomiljenijih glazbenika na ovim područjima život je izgubio u stravičnoj prometnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške , na autocesti Zagreb – Lipovac, oko 6.20 ujutro, u 26. godini života.

Pjevač je bio na putu prema Zagrebu, sjedio je kao suvozač u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski, a neprilagođena brzina rezultirala je time da je vozilo udarilo u prikolicu tegljača i to baš onom stranom u kojoj je bio Toše. Preminuo je na licu mjesta. U automobilu je još bila Tošina menadžerica Ljiljana Petrović, koja je, kao i vozač, zadobila lakše ozljede.Dan nakon što je vijest o njegovoj smrti odjeknula regijom poput bombe, karizmatičan glazbenik pokopan je na gradskom groblju u rodnom Kruševu gdje ga najvjerniji obožavatelji i dan danas posjećuju.