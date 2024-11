Brankica tvrdi da farmer Darko laže, a Anamarija je pak otkrila: 'Ona me krivo razumjela'

Emisija "Ljubav je na selu" već se ozbiljno zahuktala, a među kandidatkinjama i farmerima stvorili su se ozbiljni osjećaji. Svoje osjećaje prema farmeru Darku, kandidatkinja Brankica pokazala je kroz brigu za njega. Darko joj se ranije požalio na zdravstveni problem, a ona mu je odlučila zakazati termin kod liječnika. No, Darko na njega nije otišao, što se Brankici nikako nije svidjelo. Farmer joj je pokušao objasniti svoje razloge preskakanja pregleda.

On je objasnio da mu je pukao ključ u bravi u kući i da nije mogao doći u Zagreb. "Darko mi se javio tek navečer tog dana i rekao mi je da mu je ključ pukao te da nije mogao van iz kuće. Ispričao je da je dao staviti novu bravu. Kad sam došla kod njega, vidjela sam da to nije nova brava", ispričala je Brankica za RTL.hr, pa dodala da joj je Anamarija rekla da je Darko toga dana ipak bio u Zagrebu.

"Normalan čovjek ne bi trebao lagati. Voli izmišljati, to je to. Ne odgovara mi takvo njegovo ponašanje. To mi je definitivno pokazalo kakav je", dodala je.

Anamarija je, pak, komentirala Darkovu situaciju s potrganom bravom. "Darko govori istinu. Dan prije pregleda je bio u Zagrebu. Ne laže čovjek. Brankica je mene krivo razumjela. Rekao mi je da mora ići i sutra u Zagreb. Skakao je kroz prozor. Ostao mu je mobitel u kući. Nije se mogao vratiti u kuću. Otišla mu je brava", prepričala je situaciju, a potom se osvrnula na Brankičine riječi da brava u kući nije izgledala kao da je nova. "Nisam se zagledala u bravu. Možda je imao neku staru bravu pa s njom zamijenio", istaknula je.

Podsjetimo, Brankica je pokušala ranije saznati kakve farmer ima osjećaje prema njoj. No, farmer joj je otkrio da počinje razvijati osjećaje prema njezinoj suparnici.

GALERIJA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe