Skandal uoči finala Eurosonga! Španjolci dobili oštru opomenu EBU-a, evo što su rekli!

Neposredno prije finala, španjolski komentatori Julia Varela i Tony Aguilar, najavljujući nastup Izraelke Yuval Raphael, spomenuli su da je RTVE među pokretačima rasprave o sudjelovanju Izraela. Referirali su se na vojne operacije u Gazi i naveli brojku od preko 50 tisuća poginulih, uključujući 15 tisuća djece, što je izazvalo burne reakcije.

Izraelska televizija KAN odmah je uložila prosvjed Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja je prosvjed prihvatila i uputila opomenu RTVE-u, uz prijetnju kaznom. Ovaj incident nadovezuje se na tenzije. Yuval Raphael, koja je preživjela napada Hamasa, ranije se suočila s prosvjedima na probama, gdje su joj nastup ometali pojedinci s palestinskom zastavom i zviždaljkama, nakon čega su izbačeni iz dvorane St. Jakobshalle.

🇪🇸 RTVE has been warned by the EBU not to refer to Gaza in their #Eurovision 2025 broadcast, after commentators cited casualty figures during Thursday's semi-final.



The Spanish public broadcaster "may incur punitive fines" if these statements are repeated.