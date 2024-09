Ženio se tri puta: Prvi je brak okončan tragično, a treću sreću pronašao je s 28 godina mlađom

Preminuo je Borislav Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, frontmen benda Riblja Čorba. Njegov privatni život obilježile su veze s osjetno mlađim ženama, a ženio se tri puta - s osam godina mlađom Draganom Đorđević, 26 godina mlađom Aleksandrom Savić i 28 godina mlađom Dubravkom Milatović, s kojom je proveo posljednje godine života u Sloveniji.

Prvi brak ujedno je bio i najtragičniji, odnosno za pjevača imao najtužniji završetak. Naime, tadašnja supruga Dragana, s kojom Čorba ima sina Borisa i kćer Tamaru, pronađena je mrtva u stanu u Beogradu 2007. godine. Daljnjom analizom u krvi su joj pronađene velike količine alkohola i antidepresiva, koje je koristila zbog problema s depresijom.

Njezina smrt naposljetku je proglašena prirodnom, no bliski susjedi nastavili su nagađati o potencijalnim razlozima. Jedna je susjeda progovorila o detaljima te kobne noći: - Sjedila sam do kasno u dnevnoj sobi i gledala TV, kad sam čula nešto jako glasno. Isključila sam TV i shvatila da je mom prvom susjedu Đorđeviću netko zalupio vrata. To me iznenadilo jer je bilo 4 sata ujutro, a iz njihova stana nikad se nije čula buka. Kako imam kameru iznad vrata, odmah sam pogledala što se događa. Vidjela sam kako Boris veže vezicu, a Dragana mu nervozno mota nešto po rukama. Nakon toga su nekamo otišli - prenosi Story susjedinu ispovijest.

Prisjetila se i posljednjeg susreta s Draganom: - Jednom prilikom srele smo se u liftu i Dragana me pitala znam li da se razvodi, na što sam joj odgovorila da sam o tome nešto čitala u novinama. Rekla mi je da Bora ima djevojku iz Amerike i moram priznati da je djelovala jako razočarano kada mi je to rekla. Rekla mi je i da je Bora tražio da prodaju ovaj stan, kako bi dobio pola novca. Priznala mi je da, otkako ju je ostavio, nije dao novac ni njoj ni djeci. Bila je u velikim problemima i to se vidjelo na njoj - zaključila je susjeda.

Nedugo nakon tragičnog završetka prvog braka Čorba se ženi s 26 godina mlađom Aleksandrom, za koju se šuškalo da je pjevač s njom prevario prvu suprugu. Par je razmijenio zavjete 2009. godine, no njihova sreća nije potrajala i razvode se nakon samo četiri godine braka.

Frontmen Riblje Čorbe sreću je pronašao pored 28 godina mlađe Dubravke, a zbog atraktivne Slovenke se odlučio trajno preseliti u Ljubljanu. Njihovo vjenčanje održalo se 2016. godine na grčkom Santoriniju. Da bi joj iskazao ljubav, Bora je na ruci istetovirao njezn lik te joj posvetio album 'Da tebe nije'

Podsjetimo, Bora se posljednjih dana nalazio u bolnici zbog ozbiljnih problema s plućima. "S tugom i žalošću obavještavamo vas da nas je napustio naš prijatelj i brat, Borisav Bora Đorđević. Počivaj u miru dragi naš Boki", stoji na službenoj stranici benda na Facebooku.

Bend je zbog zdravstvenog stanja pjevača ranije bio prisiljen otkazati sve koncerte, a srpski mediji navode da je glazbenik u javnosti posljednji put viđen 1. srpnja te je tada i održao posljednji koncert. Potom je završio u bolnici u Ljubljani zbog jake upale pluća, a onda mu se pogoršalo stanje te je stavljen na respirator.

Đorđević je bio poznat i kao pisac, pjesnik i glumac, a glazbom se bavio od 13. godine života. Rođen je 1. studenog 1952. godine u Čačku, a mladost je proveo u Beogradu. Posljednjih godina života živio je u Ljubljani. Frontmen Riblje čorbe je od 1978. godine, a s njima je snimio i dvadesetak studijskih albuma. Osim toga, Bora je objavio i desetak knjiga, a njegova zbirka poezije „Pusti otok“ 2018. godine osvojila je nagradu Akademije „Ivo Andrić“.