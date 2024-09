Davorka iskreno progovorila o svojoj teškoj životnoj situaciji: 'Slomim se na trenutke, dođe mi da puknem'

Ovoga tjedna na domaćim televizijama imamo mnogo noviteta, a među njima jest i nova sezona showa "Život na vagi". Radi se o osmoj sezoni ove emisije koja mijenja živote, a u sinoćnoj smo epizodi upoznali sve kandidate. Među njima jest i mama Davorka Roginek koja je tijekom vaganja ispričala s kakvim se teškim životnim okolnostima bori. Davorka dolazi iz malog mjesta Breznica kod Varaždina i ima 35 godina te je majka dvojice sinova. Stariji sin ima 13 godina, a mlađi osam.

Davorka je otkrila da trenutno ne radi i bavi se djecom, jer su joj obojica sinova djeca s poteškoćama - stariji ima ADHD, disleksiju i disgrafiju pa ima poteškoća u školi, a mlađi ima kraću rukicu i nogicu jer je kao beba prebolio upalu kostiju i, nažalost, ostale su posljedice. „Promijenilo me to na način da sam postala veći borac, ali i da se slomim na trenutke“, iskreno je rekla Davorka kojoj je vaga pokazala 137,7 kilograma.

"U svim kritičnim situacijama, sam to savladala jako dobro. Hrabro. Ali nakon nekog vremena, mi dođe da puknem", rekla je Davorka kada ju je voditeljica Marijana Batinić pitala kako se nosi sa svime.

Inače, sada smo upoznali sve ovogodišnje kandidate, a otkrivena su i sva pravila. U showu nema više timova, nego su parovi, a za dvoje natjecatelja ne vrijede ova pravila. Radi se o Antoniji i Ivici koje ej voditeljica držala kao iznenađenje za druge kandidate. Prvi je na vaganje došao Ivica (41) iz mjesta Gornji Desinec, koji je oduvijek imao problema s kilogramima, ali posljednjih godina njegovo se stanje pogoršalo. Priznaje da konzumira puno gaziranih pića, grickalica te da se malo kreće. „Nažalost, i moja djeca imaju problema s kilogramima i smatram sebe krivim za to“, kaže svjestan da im nije primjer. Žena mu pomaže u svemu što sam ne može, pa i u kupanju, obuvanju čarapa… „Problem je što je sve manje pokretan“, rekla je Ivičina supruga. „Prijavio sam se u 'Život na vagi' da pomognem sebi, djeci i da se aktivno mogu vratiti svom životu i raditi sve poslove, da se vratim u vatrogasce“, rekao je Ivica koji sad vozi kamion, kosi travu i slične poslove i to mu je jako teško. „Najviše mi smeta dok stojim, počnu me jako boljeti leđa, a ne mogu ni daleko hodati“, rekao je koji je na prvom vaganju imao 244,3 kilograma i time je najteži kandidat u svih osam sezona! „Nije to baš lijepo čuti, ali ja ću pokazati da i najveći mogu uspjeti!“ zaključio je.

Došla je i Antonija (28) iz Stobreča, kojoj su roditelji i sestra najveća podrška. „Želim da napokon nađe sreću jer je odavno nema“, rekla je kroz suze njezina majka i bodrila Antoniju da će biti sretnija i zadovoljnija kad se riješi kilograma. „Ovo mi je posljednja šansa da budem sretna i imam normalan i kvalitetan život“, rekla je Dalmatinka i otkrila da se počela debljati kad je promijenila školu i kvart i vršnjaci su je maltretirali. Sve je skrivala od roditelja i tješila se hranom i dovela se do toga da ima 214,2 kilograma. Ona je najteža kandidatkinja u osam sezona 'Života na vagi', a nakon vaganja rekla je: „Ovo je krajnja granica i jedinstvena prilika da pokušam nešto napraviti.“

„Mi ovim ljudima pokušavamo spasiti živote. Stvarno to mislim i vjerujem u to, ali ovo više nije pet do 12, ovo su kola nizbrdo i moramo naći načina kako to zaustaviti jer se iskreno bojim se za njih“, rekao je zabrinuti Edo, a Mirna je komentirala da se, bez obzira na veliki izazov - veseli što će im pomoći. Antonija i Ivica postali su par izvan konkurencije jer ulaze u 'Život na vagi' pod posebnim uvjetima - ne sudjeluju u izazovima i treniraju prema propisanom programu sve dok treneri i liječnici ne budu rekli drukčije. Ostali kandidati su se složili s time jer svi uviđaju da njima prvima treba pomoći.

