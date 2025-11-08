Bivša Miss Jugoslavije u braku je sa šeikom milijarderom! 'Živim u haremu, moj suprug ima 147 žena'

Bivša srpska manekenka i Miss Jugoslavije Jelena Bin Drai svoj je dom prije 24 godine pronašla u Dubaiju. Ondje je od 2007. u braku s poduzetnikom Saidom Bin Draijem, s kojim ima četvero djece: kćer Asju te sinove Hilala, Hamdana i Rašida. Iako je godinama vješto čuvala svoju privatnost, nedavno je u emisiji "Sve u 16" prekinula medijsku šutnju i otvoreno progovorila o svom životu, otkrivši detalje o braku, odgoju djece i pravilima koja poštuje.

Prilagodba na život u drugačijoj kulturi tražila je vremena. - Kada sam došla, oblačila sam se kao u Milanu. Mini suknje, dekoltirane bluze... Ali ubrzo sam shvatila da, ako želim da me ovdje poštuju, moram poštovati i njihova pravila - ispričala je. U Dubaiju se, kaže, zna kako se treba odijevati, za razliku od Srbije gdje nosi što želi. - Naučila sam da prava elegancija nikada ne vrišti. To je lekcija koju Dubai brzo nauči svaku ženu - objasnila je, dodavši kako poštovanje kulture donosi i osjećaj sigurnosti.

Obiteljska svakodnevica u njihovoj luksuznoj vili daleko je od mirne. Dan joj počinje u šest ujutro uz veliku galamu, unatoč pomoći u kući. - Kad netko traži najbolje čepiće za uši, zove mene. Probala sam ih sigurno dvjesto - ispričala je kroz smijeh. Večer je ipak rezervirana za obitelj jer se, kako kaže, toplina ne kupuje luksuzom. Otkrila je i da najmlađi sin Rašid tečno govori srpski, dok starija djeca to čine samo po potrebi. - Kad im nešto zatreba, svi jezici prorade - dodaje Jelena.

Godinama su njezin brak pratile glasine, najčešće one o tome ima li njezin suprug više žena. Jelena se na to osvrnula s humorom. - Po novinama se više ne piše da Said dovodi novu ženu svaka tri mjeseca. A što bi rekla moja mama - ja sam mu i previše - poručila je. Istaknula je kako u njihovom odnosu ne postoji podjela, već ravnoteža i poštovanje dviju tradicija. - U arapskoj kulturi muškarac je zaštitnik, ali ako ste sigurni u sebe, ta uloga ne ograničava. Kad žena zna tko je, ne mora to nikome dokazivati - zaključila je.

Bivša Miss Jugoslavije u braku je sa šeikom milijarderom! 'Živim u haremu, moj suprug ima 147 žena'

Podsjetimo, Jelena ne daje često intervjue, a u jednom od rijetkih intervjua koji je dala 2021. godine za portal luftika.rs istaknula je kako se često susreće s uvredama i stereotipima jer ima skromne korijene, a danas živi u golemom bogatstvu. - Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je lajao za mnom, ne bih daleko stigla - rekla je nekadašnja missica, a danas uspješna poduzetnica, koja se osvrnula i na tračeve da živi u haremu.

- Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vrijeme pandemije ne moram trpjeti i gledati svaki dan - rekla je Jelena i opisala svoj život u Dubaiju. - Kada se ne bavim sultanovim ženama i kada mi preostane sat, dva slobodnog vremena, onda vodim zdravstveni sektor, IT-Tech start-up sektor, dječji vrtić i još pokoju tvrtku. Ponekad se bavim i djecom, čisto da zapamte tko im je majka. Treniram, a u večernjim satima šetam po plaži, kada mi otključaju ogradu zlatnog kaveza - izjavila je sarkastično bivša manekenka.