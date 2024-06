Bila je naša poznata glumica, a onda je prije 20 godina odlučila postati časna sestra karmelićanka

Prije 20 godina naša kazališna i filmska glumica Edita Majić povukla se iz svjetovnog života te se u španjolskom Avilu zaredila i postala časna sestra karmelićanka, a onda je prije sedam godina odlučila još radikalnije služiti Bogu i ući u pustinjački način života. Edita Majić rođena je 24. siječnja 1970. godine i prvu veliku ulogu, imala je u kazališnoj predstavi "Salome", splitske redateljice Nenni Delmestre.

Na Pulskom filmskom festivalu nagrađena je 1999. Zlatnom arenom za sporednu ulogu darkerice Lili, u filmu "Da mi je biti morski pas", redatelja Ognjena Sviličića. Njezino matično kazalište je bilo Gavella i za svoja glumačka ostvarenja je osvojila brojne nagrade, a posljednji glumački zadatak imala je sinkronizirajući i crtić "Moj mali dragi planet". Kada je objavljeno kako se Edita odlučila za pustinjački način života, njezina majka Jadranka Kanajet je o tome govorila u intervju koji je dala za Bitno.net.

- Već dugi niz godina ona je osjećala da je Bog zove na drugačiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je i koji je to način. Bilo je to pustinjaštvo. Život van samostana na pustom i osamljenom mjestu, nenaseljenom i u samoći. Godinama se molila i pitala, želi li Bog to zaista od nje? Pustinjaštvo? Kako to ostvariti, kako izići iz samostana, kamo poći? Uz njenu molitvu, čitanja knjiga o svecima pustinjacima i općenito o pustinjaštvu, njezina čežnja je iz dana u dan sve više rasla. I tako sedam godina. Edita je čekala. Čekala je volju Božju - rekla je Jadranka u razgovoru.

O Editi je HRT-ova novinarka Nada Šurjak snimila i dokumentarac “Edita Marija od Križa”. – Mala čuda događala su se na snimanju filma. Boraveći kod Edite, imala sam viziju krila i čula sam njihov šum. Kad sam se vratila u Hrvatsku, otišla sam u biblioteku pronaći knjige o anđelima i u prvoj koju sam uzela pronašla sam odgovor na svoje pitanje. Pisalo je “tamo gdje se vaše želje susreću s potrebama svijeta, tamo ćete čuti šum krila anđela” – ispričala je prije nekoliko godina Nada Šurjak u intervju za Večernji list.

